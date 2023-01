Puianello, riprendi con l’ennesima vittoria

Obiettivo primo posto. La Chemco Puianello (20) riprende il cammino in trasferta contro la Valtarese (4) oggi alle 17.30 e in caso di vittoria le ragazze di coach Giroldi si assicurerebbero il primo posto matematico al termine della regular-season. Il test in terra parmense rappresenta anche un banco di prova per vedere lo stato di forma delle gialloblu in attesa del recupero infrasettimanale nel derby con Scandiano. "La Valtarese - dice coach Giroldi -è una squadra in crescita. Dovremo far attenzione ai loro terminali offensivi: la playmaker ucraina Hvichiani, la lunga Palacios, miglior realizzatrice della serie B, e le esterne Bozzi e Presta".