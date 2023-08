"Puntiamo a mantenere la categoria e in ogni caso venderemo cara la pelle"

Giacomo Ferretti sta iniziando a plasmare il suo Montecchio per il campionato di Eccellenza. L’ex vice di Alessandro Pace allo Spezia, oltre che allenatore della Berretti della Reggiana, è arrivato in estate dopo l’esonero di Andrea Capanni e sa che centrare la salvezza non sarà scontato.

Ferretti, la chiamata del Montecchio era arrivata quasi inattesa?

"Con Bobo Notari, persona eccellente e tecnico straordinario, avevamo terminato il ciclo a Traversetolo (Ferretti era il vice, ndr) e mi ero messo il cuore in pace per questa stagione. Poi è arrivato il presidente Palmia, un vecchio amico, proponendomi la panchina".

Un sì scontato, per un montecchiese doc come lei.

"Il Montecchio ha raggiunto traguardi mai centrati prima. Mi auguro che la squadra possa salvarsi, non faremo il passo più lungo della gamba, punteremo a mantenere la categoria con quello che abbiamo costruito, sfruttando l’ottimo lavoro del mio predecessore. Non dovessimo farcela, ripartiremo dalla Promozione, ma prima che possa accadere venderemo cara la pelle".

Borghi, Davoli e Bedotti sono i volti nuovi, confermati alcuni big.

"Borghi e Bedotti erano stati presi prima del mio arrivo, poi la società mi ha chiesto se mi fosse andato bene Davoli e ho dato il benestare. Poi è arrivato Voltolini, che conoscevo ma che non ho avuto alla Reggiana, quando sono arrivato io è andato lui. Ora è arrivato Torri, jolly mancino di difesa, classe 2004, questa settimana dovremmo chiudere per un giocatore duttile in mezzo al campo per completare l’organico. In giro ci sono corazzate con budget pazzeschi, noi faremo di tutto per salvarci con quello che abbiamo".