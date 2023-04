Pure Cambiasso e Milito festeggiano la B

di Francesco Pioppi

La festa granata impazza (anche) sui social. Com’è logico che sia, segno inesorabile dei tempi che cambiano.

Dalla mitica fontana davanti al ‘Valli’ - purtroppo rimossa a favore di una sorta di ‘Aquafan’ per bambini - si passa direttamente ai selfie, alle dirette su Instagram e ai complimenti ‘multimediali’ che arrivano un po’ da ogni angolo della terra.

Il preparatore Esteban Anitua li ha ricevuti di persona da due eroi del triplete interista come Diego Milito ed Esteban Cambiasso, amici fraterni del ‘guru dei muscoli’ granata. I tre, in compagnia di un altro amico, hanno cenato assieme da ‘El Gaucho’, rinomato ristorante argentino che ha sede a Milano. ‘Il lavoro duro ripaga sempre!’ è la frase che comunque ‘El Cuchu’ Cambiasso ci ha tenuto a rivolgere, ovviamente via Instagram, ad Anitua. Non mancano nemmeno le congratulazioni da parte di un eroe granata come Max Esposito, girati a tutto il club, lui che è indissolubilmente legato a questi colori visto che contribuì a mantenere in Serie A con il suo leggendario gol al Milan il primo maggio del 1994.

Iconico anche il gesto dei ‘Calypso Boys’ in versione granata - parliamo di Momo Varela Djamanca e Abdoul Guiebre - che mimano il gesto ‘andate a dormire’ tratto dall’esultanza del campione Nba Steph Curry che lo fece uguale identico dopo una super prestazione a Boston nelle ultime Finals, poi vinte dalla sua Golden State.

Il vero eroe della festa granata è però stato Matteo Ferri, il magazziniere della Reggiana che in gran segreto ha preparato le magliette celebrative ‘Brèv Ragàs’ che sono già diventate un’icona di questa promozione. "Non ho detto niente a nessuno per scaramanzia", ha spiegato Ferri che con quella frase in dialetto nostrano ha celebrato anche la memoria del compianto Antonio Morelli, storico magazziniere della ‘Regia’ scomparso improvvisamente la scorsa estate. "Da lassù ci ha dato certamente una mano anche lui" ha confessato a qualche caro amico Ferri, nascondendo a fatica l’emozione.

Anche i due principali gruppi del tifo organizzato hanno realizzato la rispettive t-shirt celebrative. Le ‘Teste Quadre’ le metteranno in vendita domenica, fuori dal circolo ‘Pigal’ al costo di 10 euro ciascuna (‘che Bello è…’ la scritta che campeggia sopra l’immagine di sei tifosi in corteo) mentre il ‘Gruppo Vandelli’ avrà un banchetto fuori dallo stadio prima della gara con l’Imolese (prezzo non specificato) con il motto ‘A glóm cavêda daBòun!’.