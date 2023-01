Quando c’è Calvisano i Diavoli vanno a fondo

Valorugby

13

Calvisano

19

VALORUGBY EMILIA: Lazzarin; Costella, Resino, Bertaccini, Colombo (26’ Schiabel); Newton (62’ T.Dominguez), Violi; Amenta, Sbrocco, Tuivaiti (68’ Cenedese); Du Preez (55’ Dell’Acqua), Ortombina; Favre, Luus (51’ Silva), Diaz (73’ Garziera). N.e.: Mattioli, Mazzei. All.: R.Manghi.

TRANSVECTA CALVISANO: Van Zyl; Vaccari, Regonaschi, Massari, Bronzini; Hugo, Palazzani; Bernasconi, Grenòn, Wendt (51’ Maurizi); Ortis, Van Vuren; D’Amico (50’ Leso), Marinello (70’ Ceciliani), Brugnara. All.: G.Guidi.

Marcatori: 16’ cp Newton, 22’ meta Colombo tr Newton, 26’ cp Hugo; 43’ cp Hugo, 50’ cp Hugo, 55’ meta Vaccari tr Hugo, 72’ cp Hugo, 77’ cp T.Dominguez.

Arbitro: Gnecchi di Brescia.

Note: calci piazzati: Newton 23, T.Dominguez 11, Hugo 55. Match player: Brugnara (Calvisano).

di Marco Ballabeni

Calvisano si conferma un drago invincibile per il Valorugby, sbanca a sorpresa il Mirabello e fa ripiombare la lotta per i play-off in un’incertezza che si sperava questa sfida avrebbe in parte spazzato via. Il Calvisano ha una capacità unica di spegnere sempre le qualità dei Diavoli, anche quando parte sfavorito: una vittoria, un pareggio e venti sconfitte è l’incredibile conto dei testa a testa tra questi due club.

I lombardi, in una partita cominciata in ritardo su richiesta Rai per attendere che in Val di Fiemme terminasse la gara di sci di fondo, hanno sofferto fortemente nella fase iniziale.

I primi quindici minuti hanno fatto immaginare un dominio granata; già dopo 40 secondi la squadra di Manghi ha ottenuto una punizione che Newton ha però spedito d’un soffio a sinistra. Al 5’ il Valorugby ha vinto la prima mischia, tradizionale cartina di tornasole per capire l’inerzia della partita, e nei minuti successivi i granata sono andati a più riprese vicino alla meta, prima con un buco di Bertaccini e poi con un prolungato assedio degli avanti, sfociato solo in un calcio di Newton per il 3-0.

Al 22’, finalmente, la meta che aleggiava nell’aria: fuga di Costella sulla sinistra, percussioni di Ortombina, Luus e Amenta, apertura di Violi verso destra, passaggi a fil di polpastrelli da Tuivaiti a Newton a Resino fino a Colombo, che va a segno all’angolo e poco dopo deve però uscire per una distorsione alla caviglia.

Dal 25’ inizia una nuova partita, ben più equilibrata. I bresciani escono dalla propria area, appaiono più disciplinati e abili a sfruttare ogni occasione anche da lontano con le punizioni di Hugo. Il mediano sudafricano va a segno al 25’, al 42’ e al 49’ (10-9), mentre gli avanti bresciani cominciano a vincere le mischie.

Al 55’ l’azione decisiva: mischia per Calvisano, Palazzani apre all’interno, il pack Valorugby è lento a posizionarsi e Vaccari corre in meta quasi senza opposizione. Hugo porta i suoi sopra break al 71’ (10-19) e il tabellino del Valorugby torna a muoversi solo al 77’, con un cp di Dominguez che vale almeno il punto di bonus.