Quando entrò Francesco Finocchio e la Feralpisalò ribaltò la Regia

di Giuseppe Marotta

Uno dei precedenti tra FeralpiSalò e Reggiana risale al 23 settembre del 2012: Ardizzone-gol stava regalando i tre punti ai granata sul Lago di Garda, ma nelle file lombarde nella ripresa subentrò Francesco Finocchio, attaccante del ’92 (lì 20enne, oggi ha 31 anni).

Francesco Finocchio: e cambiò la storia della partita…

"Sono passati più di 10 anni eh… Però sì, segnai una doppietta nel finale e riuscimmo a battere la Reggiana 2-1".

Come segnò?

"Uno di piede e uno di testa. Il vice allenatore a Salò era Andrea Tedeschi, che anni dopo venne ad allenare proprio la Reggiana (con Max La Rosa e Sergio Eberini, ndr)".

Tedeschi che, tra l’altro, oggi è il suo allenatore.

"Esatto, visto che gioco nel BibbianoSan Polo in Promozione".

Come sta andando?

"Ho sempre giocato tra Serie C e D: Mantova, Carpi, per citarne due. Poi ho deciso di abbassare un po’ l’impegno perché ho iniziato a lavorare. In Promozione posso combinare al meglio gli impegni. Poi ci sono ottime squadre e tanti giovani che possono diventare professionisti".

Domani l’ultimo turno, a Castellarano.

"Ci giochiamo i playoff, è da dentro o fuori".

Diceva che ha iniziato a lavorare. In cosa consiste l’attività?

"Un negozio di abbigliamento, si chiama "Marfi Shop". Dopo la pandemia, anzi ad essere precisi c’erano ancora gli strascichi del Covid, ho aperto insieme a Paolo Martino (gioca nel Boretto, ndr) questa attività".

Coraggiosi, visto il periodo.

"Si, era un momento difficile. Le cose, però, sono andate sempre meglio, ora abbiamo anche un punto vendita in centro a Reggio, in via Fornaciari".

Cosa vendete di preciso?

"Abbigliamento giovanile. Come clienti ho anche qualche giocatore della Reggiana. In due anni ci siamo fatti conoscere, siamo soddisfatti".

A proposito di Reggiana: cosa pensa del campionato vinto?

"Sono contento, soprattutto per alcuni dei ragazzi. Compreso mister Diana: mi ha allenato a Renate, e prima proprio a Salò abbiamo giocato insieme nella sua parte finale di carriera da calciatore. Dopo due anni così importanti la Serie B è strameritata, sono felice per la città".

Lei vive il centro di Reggio: si respira il granata?

"Esatto, sono nato a Caserta ma da bambino ci siamo trasferiti qui e tutta la mia vita è a Reggio. Credo che la B sia importante per tutti, al di fuori del contesto calcistico. Porta prestigio. Poi i derby col Parma, Modena…".

Quale giocatore l’ha colpita di più?

"Sono troppo felice per Guglielmotti, abbiamo giocato insieme a Pistoia e Renate. È un caro amico, è cresciuto tanto con grande costanza nel lavoro".