Quanta paura per Cevoli E’ ricoverato dopo un malore

Paura e apprensione per le condizioni di salute di Roberto Cevoli, ex difensore della Reggiana. L’allenatore romagnolo è ricoverato da martedì all’ospedale di San Marino a seguito di un improvviso malore, a causa del quale era stato dapprima portato urgentemente al Bufalini di Cesena nella serata di domenica. Nello stesso pomeriggio di martedì Cevoli ha ripreso conoscenza e dato segnali di ripresa. Le sue condizioni continuano però ad essere costantemente monitorate, sempre al nosocomio di San Marino. Cinquantaquattrenne, Cevoli ha allenato il Novara fino a dicembre, prima di essere sostituito da Semioli dopo le prime 16 gare. Cevoli, in granata nelle stagioni 199596,9798 e 9899 (totale 86 presenze con 3 gol), ha giocato anche nel Torino, Cesena, Carpi, Modena e Reggina.