Quante big al torneo del 25 aprile

Due anni di Covid e uno in attesa del ripristino di alcune strutture interne al centro sportivo Merli di via della Canalina.

Sono questi i tempi attesi dalla Reggio Calcio per poter tornare a proporre i propri tornei con formazioni di altissimi livello provenienti da tutta Italia.

Quest’anno, quindi, la società biancorossa riparte di slancio martedì 25 aprile, con l’omonimo torneo, quest’anno prima edizione del ’Memorial Felice Guglielmo Nola’, l’imprenditore reggiano scomparso pochi mesi fa, marito del notaio Giorgia Manzini e padre di due ragazzini legati alla Reggio Calcio.

Dopo l’ultimazione dei lavori di ripristino della struttura, con la creazione di nuovi bagni e altri dettagli che hanno riportato perfettamente a norma il centro sportivo Merli, in via della Canalina, a bordo campo, potranno tornare genitori, appassionati e osservatori, che visto il livello del torneo alla Reggio Calcio non mancano mai. Per l’occasione, grazie alla perfetta macchina organizzativa messa in piedi da Marco Masini, Ives Motti e Fabio Venturi, coadiuvati dagli altri membri dello staff biancorosso, il pubblico presente potrà usufruire anche di un perfetto servizio ristoro, così come le 11 squadre di società professionistiche, provenienti da tutta Italia, potranno fermarsi a pranzo nel salone della Reggio Calcio.

Il torneo è riservato agli Esordienti misti, quindi ai 2011 delle società professionistiche e ai 2010 della Reggio Calcio, in quanto società dilettantistica.

Il programma è il seguente: ore 9.40, Reggio Calcio-Pergolettese e Modena-Piacenza;

ore 10.20, Reggiana-Sassuolo e Parma-Bologna;

ore 11, Verona-Pergolettese, Cremonese-Piacenza;

ore 11.40, Spal-Sassuolo e Bologna-Cesena;

ore 12.20 Cremonese-Modena e Parma-Cesena.

Dalle 14.40 in poi via alle finali dal dodicesimo al primo posto, con l’assegnazione del titolo che avrà luogo alle 18.

"Finalmente siamo ripartiti - ha commentato Marco Masini - Il torneo del 25 Aprile è di quelli che amiamo di più e dei più importanti a livello regionale. In campo ci saranno 4 società di Serie A, 4 di Serie B, vista la promozione della Reggiana e 3 di Serie C. Sarà un torneo di altissimo livello e noi saremo all’altezza della aspettative".

Foto: Luca Cigarini con il padre Giulio, presidente Reggio Calcio