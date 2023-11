Quanti gialli per Bianco. Gondo è l’arma letale

Dopo un primo terzo di Serie B si possono fare alcune considerazioni sulla Reggiana vista fino ad ora. Per esempio: Bianco è praticamente sempre in campo, ma prende troppi gialli.

Oppure: Varela è l’arma dalla panchina, da inserire nei secondi tempi, preferita da Alessandro Nesta.

Sono state giocate, infatti tredici giornate. In totale saranno trentotto, quindi siamo praticamente a quasi un terzo esatto di partite giocate.

Tra sei turni (la ‘Regia’ affronterà Ascoli, Modena, Brescia, Sampdoria, Sudtirol e Catanzaro) sarà terminato il girone d’andata.

Da oggi a Santo Stefano (in 37 giorni, quindi) tutte avranno affrontato tutte una volta. I numeri di questo primo terzo di B granata sono curiosi.

La Reggiana, in 13 turni, ha fatto 15 punti, segnando 13 volte e subendo gol 16 volte. Equilibrio tra casa e trasferta: a Reggio, in sei partite, raccolti 7 punti con 6 gol fatti e 7 subiti. Lontano dal "Città del Tricolore", in sette incontri, sono 8 i punti fatti, con 7 reti segnate e 9 subite.

Gondo è il miglior realizzatore con 3 reti: tutte decisive, doppietta vincente con lo Spezia e volée decisiva col Venezia. Quando Portanova serve palloni non è mai banale: tre passaggi vincenti.

Tolto il portiere Bardi, sempre presente con 13 gettoni, Nesta non può fare a meno di Portanova, Bianco e Marcandalli.

Gli ultimi due hanno saltato un solo turno per squalifica (Marcandalli unico ad aver preso rosso, col Palermo), e Portanova assente col Bari per problemi fisici.

Bianco è ad un solo giro d’orologio dai mille minuti giocati.

Se Varela è il giocatore subentrato più volte (nove ingressi a gara in corso), Girma è quello che spesso viene tolto per cambiare le cose: è stato sostituito otto volte.

Bianco, come detto in apertura, ha il difetto di prendere troppi gialli: ha, infatti, già saltato una gara (Venezia) per aver preso il quinto giallo (era in diffida). Il più giovane ad essere sceso in campo è lo sfortunato Vergara (farà 21 anni il 16 gennaio); poco più grande Pieragnolo, che li compirà il 3 gennaio.

Cigarini è il più esperto di tutti: in campo a 37 anni.

Secondo Transfermarkt, Antiste vale più di tutti: 2,3 milioni. Di contro, valore di solo 150mila euro per Satalino, Sposito, Libutti e Varela.

Poi lo stadio. In media, in casa, ci sono 9603 tifosi alle partite di Rozzio e compagni.

Il picco col Palermo: ben 10.374 spettatori.

Poi le curiosità social. Portanova è il più seguito con 63,5 mila seguaci su Instagram. Più della società Reggiana, ferma a 39,3 mila. Non c’è gara, però, con mister Nesta: lo seguono in un milione. Un altro mondo rispetto ai numeri dell’anno scorso, quando la Reggiana era seguita da 31mila persone. Siamo già a quasi 10mila in più: in un mondo che va veloce, anche questi numeri sono indicativi.