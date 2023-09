Quanti talenti nel vivaio biancorosso. Le ’Under’ vogliono essere protagoniste

A caccia di conferme. È questa la parola d’ordine per la nuova stagione del settore giovanile della Unahotels. Come di consueto, le varie formazioni biancorosse si presentano ai nastri di partenza in tutti i campionati nazionali, ovvero le categorie Under 19, 17 e 15 e ci sono tutte le premesse per ritagliarsi un ruolo da protagonisti e coronare così un percorso che viene da lontano, senza dimenticare lo scopo principale cioè sfornare talenti per la prima squadra, che rende da sempre la cantera biancorossa un fiore all’occhiello nel panorama cestistico nazionale. Basti pensare, infatti, a Momo Faye quest’anno inserito in pianta stabile nel roster della prima squadra e l’anno scorso inserito nel miglior quintetto dell’Eurolega giovanile. Il girone per l’Under 19 di coach Andrea Menozzi è davvero tosto, con tante squadre lombarde di alto livello (la prima fase è già interregionale, ndr) ma le qualità non mancano alla band biancorossa per ritornare a calcare i parquet delle finali nazionali. Anche l’Under 17 di coach Giordano Consolini, dopo l’ottima annata conclusa con l’accesso all’Interzona, cerca un ulteriore step di miglioramento con un gruppo che è cresciuto tanto sotto la guida del tecnico bolognese. Il team biancorosso ha un talento medio interessante, forse pecca di poca esperienza rispetto al potenziale che può avere, ma ci sono tutti i presupposti per centrare traguardi importanti per una formazione che può contare sulla presenza di un vice-campione d’Europa, ovvero Pablo Giovanni Abreu che si è messo al collo la medaglia d’argento con l’Italia Under 16 all’Europeo di Skopje, guidata in panchina dal coach biancorosso Giuseppe Mangone.

Infine l’Under 15 di coach Iemmi è forse la squadra più da scoprire con tanti nuovi innesti dovuti al lavoro certosino di reclutamento dello staff tecnico biancorosso. Gli Under 14 prenderanno parte al campionato regionale Elite con un roster arricchito dagli innesti del reclutamento estivo, mentre la Scuola Basket disputerà il torneo Under 13 e il minibasket con una base che sembra tornata all’epoca pre-pandemica.