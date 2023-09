Quanto corre Sofia: record regionale sui 1.500

Non è un nome nuovo, perché solo pochi giorni fa ha migliorato il primato provinciale allieve sui 3.000 metri, togliendolo a Derna Casetti, che nel 1975 era un fenomeno, più o meno come l’olimpionica Gabriella Dorio. Beh, ora Sofia Ferrari, 16enne tesserata per la Corradini Rubiera e allenata da Emilio Benati e Daniela Barzagli, ha migliorato sui 1500, non solo il provinciale sempre della Casetti (4.33.8), ma anche il record regionale che apparteneva a Martina Cornia, con il suo 4.33.23 del 2018. Nel meeting regionale Casamenti di Forlì la Ferrari ha vinto in di 4.29.85, nuovo primato regionale, terza prestazione in Italia nel 2023 fra le under 18 e prima tra le nate nel 2007. In Europa è intorno al 20° posto per le nate nel 2007.

"Sì – dice Sofia – sono entrata in forma a fine stagione. In precedenza ho avuto qualche problema fisico e ai campionati italiani non sono andata bene. Poi da fine settembre a oggi, un continuo crescendo". Sofia Ferrari è figlia della maratoneta Ilaria Aicardi (tempo di 2h.53’) e suo nonno, Riccardo, è stato azzurro nel lancio del giavellotto.

Ma le ha mai chiesto di smettere di correre e darsi al giavellotto?

"No davvero – ride Sofia – questo no, però mi segue molto spesso ed è il mio primo tifoso". I tempi rilevati di passaggio indicano un finale molto veloce, visto il passaggio in 3.03.7 ai 1000, nel quale ha distanziato la forte Ilaria Sabbatini (Avis Macerata), giunta seconda in 4.32.94.

"Sì, non siamo partite forte e nelle mie intenzioni non c’era il record, né provinciale, né regionale, anche se sapevo che potevo valere quei tempi. Sono rimasta nel gruppetto di tre fino a 300 metri dalla fine, poi ho allungato ancora e ho vinto con un tempo che mi gratifica".

Ai record guarda?

"Diciamo che a inizio stagione guardo quelli della mia categoria e provo a migliorarli, ma senza apprensioni".

Parlando con lei, ci torna in mente quando Stefano Baldini si metteva in luce da allievo, tra l’altro con lo stesso allenatore. Non è che già pensa alla maratona?

"Ho solo 16 anni e per ora penso alle gare in pista e in inverno alle campestri. Non credo che farò gare indoor o se ne farò qualcuna, non farò preparazione specifica. Però alla maratona un pensiero lo faccio, magari fra qualche anno".

Lei già alle elementari, diciamo a 10 anni, faceva gare anche sui 12 chilometri. Non era un po’ troppo?

"Beh, mia mamma mi portava con lei alle corse domenicali e così ho fatto anche qualche gara lunga. Ma non mi pesava, come non mi pesa adesso, perché io a correre mi diverto e credo di sopportare bene la fatica. E poi la mente è libera e non pensa ad altro".

Lo sa che c’è un record italiano, sia pure di una distanza non ortodossa sui 2000 metri, che potrebbe battere: 6.14.1 si può fare?

"Non lo sapevo, non sono distanze classiche: in effetti è un bel tempo, ma non impossibile da migliorare. Di gare sui 2000 ce ne sono pochissime, prima di chiudere la stagione mi piacerebbe fare un altro 3.000 o un 1.500, ma siamo agli sgoccioli". Senza dimenticare la scuola. "Ah, no certamente – chiude Sofia – ho appena iniziato la terza dello scientifico a indirizzo sportivo e a scuola vado bene".

Curiosità: a Forlì ha gareggiato anche la gemella di Sofia, Giada, prima nella seconda serie in 5.07.18. E poi anche Alessandro Casoni, primo anno allievo della Corradini Rubiera, che ha chiuso quarto col personale di 3.55.72, a un solo secondo dal record di Stefano Baldini. Nel triplo femminile, m 11,09 per Emma Corbelli (Self Montanari Gruzza), terza l’allieva Eva Salvi (Self) con m 10.52. Nel disco, seconda la junior Vivian Otoibhi Osagie (Self) con 38,96. Disco allievi, terzo Lorenzo Shani (Self) con m 36.48.