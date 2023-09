Quarta vittoria stagionale per Pesenti

Vittoria con il poker per il Team Beltrami nel Gran Premio Varignana per Elite Under 23, a Castel San Pietro (Bologna). E’ stato Thomas Pesenti ad arpionare il successo in volata, raccogliendo la quarta vittoria personale della stagione. La fase intermedia della corsa ha visto una fuga animata da un nutrito gruppo di atleti, tra cui Alex Raimondi del Team Beltrami. Quando il plotone ha raggiunto i fuggitivi, altri incursori hanno tentato il tutto per tutto. Tra loro, Pesenti. Il ritmo elevato ha fatto selezione e solo in tre sono arrivati appaiati in vista del traguardo. Nella volatona, iniziata a 200 metri dallo striscione, Thomas Pesenti ha anticipato Joris Chaussinand (Ag2r Citroen) e Luca cavallo (Overall). "E’ una bella soddisfazione, ho raccolto i frutti del lavoro svolto ultimamente per il Memorial Pantani", afferma il vincitore. "Ci tengo a dedicare il successo a Bruno Rastelli della Federazione ciclistica, che è venuto a mancare pochi giorni fa. Quando ero bambino è stato lui a indirizzarmi al ciclismo". "Pesenti ha disputato una grande gara, ha fatto la differenza quando il percorso si è fatto duro. Una vittoria che va condivisa con la squadra, che ha svolto un buon lavoro per metterlo nelle condizioni migliori", aggiunge il direttore sportivo Roberto Miodini. Sabato il prossimo appuntamento per il Team Beltrami: nel mirino c’è il Giro dell’Emilia. m.t.