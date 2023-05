Quarti playoff, Reggiolo e Jolly vanno alla ‘bella’

Il Basket Jolly si conferma squadra dalle sette vite, espugnando il campo del Cus Parma in gara-2 dei quarti playoff di Promozione. La squadra di coach Baroni, dopo aver perso in casa la prima sfida, risorge al di là dell’Enza col punteggio di 74-62, portando la contesa alla "bella", in programma stasera alle 20,30 alla palestra cittadina di via Primo Maggio. Verdetto rinviato a gara-3 anche per la Pallacanestro Reggiolo: dopo aver vinto davanti al pubblico amico il primo match, Ciavolella e compagni cadono 64-53 coi piacentini della Castellana, che ospiteranno alle 21,15 nel match che vale un posto in semifinale. Eliminazione preventivabile, invece per le Aquile Luzzara che, dopo il netto stop di gara-1, cedono con onore sul parquet del Piacenza Basket Club (67-57) e salutano la competizione. Nel secondo turno dei playout gli Iwons battono 62-46 il Gelso e tornano a sperare: la "bella", anche in questo caso, si gioca stasera alle 21,30 in via Makallè.