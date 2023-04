Quasi mille in trasferta e diretta su Teletricolore

1 La telecronaca

Quasi mille tifosi reggiani sono pronti a colorare di granata gli spalti dello stadio ‘Bruno Nespoli’ di Olbia, con la speranza di tornare poi nel ‘continente’ con il sorriso sulle labbra e il cuore colmo di felicità. Per i tanti supporters che invece non potranno essere presenti in Sardegna è però in arrivo una bellissima notizia. L’emittente locale ‘TeleTricolore’ trasmetterà infatti la partita in diretta sul canale 97 del digitale terrestre, con la telecronaca di Franco Tosi e gli interventi dallo studio del direttore Giovanni Mazzoni e dei suoi ospiti.

2 Lo streaming

Per chi non potesse sintonizzarsi davanti alla televisione nella maniera più ‘classica’ (frittatona di cipolle e birra ghiacciata…) ci sarà comunque la possibilità di seguire lo streaming collegandosi alla homepage (teletricolore.it) oppure, come di consueto, attraverso le note piattaforme specializzate che sono ‘Eleven Sports’ e ‘Dazn’.