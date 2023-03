Quattro Castella e Sammartinese, regine corsare

Due nuove regine, entrambe corsare, in Prima categoria. Quattro Castella e Sammartinese balzano in vetta: i matildici espugnano il ’Barani’ di Barco (2-1) con l’eurogol di Gualerzi e il sinistro di Cilloni. I gialloblù insaccano un penalty con Ligabue. Nulla di fatto nel big-match Masone-Guastalla, gli ospiti sfiorano il colpaccio col terzino Caramaschi. Completa il podio il San Prospero Correggio che espugna all’inglese Casina con Forgione e Nicoletti. Risale il Luzzara, poker sulla Virtus Libertas. Apre al 3’ Meneghinello, tiro a giro del bomber Nunziata, accorcia Ierardi, nel finale spettacolare rovesciata di Bartoli e fucilata di Tinterri. In coda quarto hurrà di fila per la Barcaccia che sbanca Gualtieri (3-2) grazie a Pettenati, piombando nella lotta per i play-out, mentre i locali sono quasi retrocessi. Saturno ruba palla al portiere avversario e lo uccella da fuori in lob, firmando l’impresa della Sammartinese a Maranello; ora i neroverdi guidano il girone C a braccetto con lo United Carpi.

Un tiro dal limite dell’ex Durante e la FalkGalileo è trafitta in casa (1-2) dal Novellara. Per gli ospiti scatto di Parenti annullato dal tap-in del giovane Perera. Non ne approfitta il Carpineti bloccato sull’1-1 (rigore di Zannoni e rete di Ruta) dal Progetto Intesa. Amaro esordio per mister Chiozzi, Puianello battuto in casa dall’Atletico Bibbiano Canossa con Simonazzi, Baroni e il penalty di Bellocchi. Per i locali accorciano Albertini e Ghirelli. Riparte la corsa del Santos 1948 che regola (3-1) la Campeginese affossata dal penalty di Ippolito, dalla staffilata al sette di Tejeda e dal contropiede di Gibertoni. Per gli ospiti gol dell’ex Redighieri. Inatteso ko interno per lo United Albinea, falcidiato dagli infortuni, che cede alla cenerentola Gatta trascinata dal fantasista Zanni e dall’incornata su corner dell’ex di turno Diallo.

Salto di categoria sempre più vicino per la Rubierese che si aggiudica la stracomunale-testacoda col Rubiera. Decisiva una rete per tempo a firma del bomber Vanacore che realizza dagli undici metri e poi disegna un lob sull’uscita del portiere. Cade in casa (1-2) il Fellegara nel big-match con l’Ubersetto che sfila agli scandianesi la seconda piazza. Non ne approfitta il Roteglia bloccato sul nulla di fatto nel derby con la Cerredolese. Un sinistro del centrale Amadei su assist di Montanini regala un punto d’oro verso la salvezza alla Virtus Mandrio che rimonta sull’1-1 la Soccer Saliceta.

Federico Prati