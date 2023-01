Quattro giovani reggiani pronti a sfidare la Romania

Settimana di pausa per il Top10 di rugby. Il campionato si fa da parte per lasciare spazio all’Italia A, la seconda nazionale azzurra che domani pomeriggio gioca a Viadana contro la Romania in un test che servirà allo staff azzurro per valutare elementi di interesse per la nazionale maggiore del futuro prossimo. Tra i convocati anche Bertaccini, Ortombina (in azione nella foto a fianco), Lazzarin, tutti del Valorugby, e Teneggi, reggiano delle Zebre: 22 anni il primo, 20 anni gli altri tre. Allo stadio Zaffanella di Viadana il kick off sarà alle 14; biglietti al botteghino dello stadio, diretta sulla pagina youtube della Federazione italiana.

Con le convocazioni per questo match diventano sette i giocatori granata chiamati in questa stagione a far parte di una selezione nazionale: Bertaccini due volte nell’Italia A (una meta a Leicester), così come Ortombina; Lazzarin nell’Italia A per la Romania; Colombo nell’Italia 7s, Mussini nell’Italia U18, Dell’Acqua nella nazionale maggiore del Brasile.

Esteki è stato chiamato dalla nazionale dell’Iran, ma lui e i compagni preferirono non giocare per supportare le proteste popolari nel paese persiano.

Nazionale a parte, la sosta arriva nel momento giusto. A sette giornate dalla fine della fase regolare del Top10, intanto, il Valorugby si ritrova un po’ inaspettatamente fuori dalla zona play-off, dopo le due sconfitte con Calvisano e Petrarca. Le gare dell’undicesima giornata hanno disegnato questa classifica: Petrarca 42 punti, Colorno 38, Fiamme Oro 37, Rovigo 37; Valorugby 34, Calvisano 30, Viadana 25, Lyons 17, Mogliano 10; Torino 8.

I prossimi due mesi saranno il perno della stagione granata; i giocatori capitanati da Amenta tornano in campo il 28 gennaio a Torino con l’obiettivo di conquistare tutti i cinque punti in palio, poi il 4 febbraio in casa con Rovigo in un match di Coppa Italia decisivo per l’accesso alla finale.

In questo weekend ripartono invece i campionati giovanili: in trasferta a Parma sabato pomeriggio il Valorugby U13 e il Valorugby U15; fuori casa domenica anche il MiniValorugby, a Piacenza, e il Valorugby U17, a Imola. In casa il Valorugby U19, domenica alle 12.30 al campo di Iano contro il Rugby Parma.

Serie C. Domenica riprende anche la serie C con Guastalla-Carpi alle 14.30 al “Ferrarini”; i Lupi Reggiani tornano in campo il 28 gennaio a Dozza.

Marco Ballabeni