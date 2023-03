"Quel gol è stata una liberazione per tutti"

Kabashi, partiamo dal suo gol contro la Torres che ha regalato tre punti fondamentali alla Reggiana.

"Il gol è merito un po’ di tutti, sembra una frase fatta ma non è così, perché eravamo ben posizionati. Nardi mi ha fatto un blocco sul difensore e io sono stato bravo a stopparla e a portarmela sul sinistro per calciare".

È stata una sorta di manna dal cielo perché fino a quel momento, pur essendo padroni del gioco, non riuscivate a pungere.

"Sì, è stata una liberazione un po’ per tutti, perché anche nel primo tempo abbiamo attaccato, ma la palla sembrava non volerne sapere di entrare. Dopo il gol ci siamo sbloccati e potevamo segnare anche più reti. È sempre difficile giocare contro queste squadre, quando vengono qui provano sempre a fare la partita della vita, poi loro devono salvarsi quindi erano anche chiusi dietro…".

Parte da destra e poi si accentra, ma qual è il suo ruolo ideale?

"Dipende da quello che mi chiede il mister, il Cesena gioca a due in mezzo quindi contro di loro mi allargavo per creare superiorità. È stato così anche con l’Entella anche se giocano a tre, visto che la loro mezzala attaccava e io avevo spazio. A me comunque piace giocare lì in quella zona".

I mugugni e i fischi di una parte della tribuna vi hanno deluso?

"Fanno parte del calcio, capisco i tifosi che hanno grandi aspettative così come le abbiamo noi: è una pressione che sentiamo e che cerchiamo di trasformare in energia in campo. A fine partita invece era tutto a posto (ride, ndr)…".

La Reggiana è sempre rock o è un po’ più lenta ultimamente? "La Reggiana è sempre la stessa, ma è chiaro che andando avanti le partite pesano di più: dobbiamo solo pensare al campo".

Adesso si va a Rimini che gara si aspetta?

"Credo sarà una bella partita, molto sentita e so che come sempre avremo tanti tifosi al seguito e mi fa molto piacere perché è un momento delicato, il loro calore è importante. Dobbiamo andare là e riuscire a portare a casa i tre punti".

Il Rimini non vince in casa da dicembre…

"Pensare a questo può essere un’arma a doppio taglio perché da una parte c’è il dato e dall’altra la loro voglia di invertire questa tendenza. Noi sappiamo che dobbiamo sempre portare a casa i tre punti".

Abbiamo saputo di un Kabashi dal cuore d’oro…

"Niente di speciale, sono semplicemente andato a trovare un giovane tifoso che ha qualche problemino di salute. Mi ha scritto la sua fisioterapista che era lì a Castelnovo Sotto a fare riabilitazione e allora gli ho portato i miei pantaloncini per il suo compleanno: dai suoi occhi ho capito che ha apprezzato".

Francesco Pioppi