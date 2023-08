Quel tris memorabile

Bilancio poco brillante per la Reggiana nei precedenti col Cittadella, rivale domenica nell’esordio in Serie B. I granata hanno affrontato i veneti 12 volte e solo in 2 occasioni sono riusciti a portare a casa il risultato pieno, mentre 6 sono i pareggi e 4 le sconfitte.

Le due contendenti si trovano di fronte per la prima volta nel 19992000, anno del ritorno degli emiliani in terza serie: al "Tombolato" Trocini porta avanti gli ospiti, alla seconda di mister Rumignani in panchina, prima del definitivo 1-1 di Caverzan; al Giglio la Reggiana sorride di misura, grazie al rigore a fine primo tempo di Orfei.

Nel 200203 Dal Cin ha lasciato il posto al timone della società ad Ernesto Foglia e quest’ultimo promette calcio champagne con Cadregari in panchina: alla prima di campionato, tuttavia, il "Citta" mette le briglie ai padroni di casa, che colpiscono un legno con Pizzi ma non riescono a schiodare il punteggio dallo 0-0; nel return match il Cittadella vince 2-0, con reti di Baicu e Esposito. L’anno seguente la gara casalinga termina 1-1, con Morello che riprende gli ospiti andati in vantaggio con De Gasperi; a Cittadella la Reggiana perde 4-2, nonostante l’iniziale vantaggio del solito Morello, mentre il gol di Bonomi è utile solo per le statistiche.

Due pari nel 200405, con uno 0-0 esterno ed un 1-1 casalingo (Campana risponde al 73’ allo 0-1 di Sgrigna); nel 201516 Nolè replica a Litteri e Iori ma non basta ad evitare il 2-1 per i veneti, che poi impattano 2-2 a Reggio venendo rimontati dalla doppietta di Letizia, che con due reti nell’ultimo quarto d’ora salva i suoi. Nel 202021 il Cittadella vince 2-0 al "Città del Tricolore" con reti di Proia e Vita; la replica della Alvini band arriva a fine febbraio in trasferta, con un 3-0 firmato Yao, Laribi e Mazzocchi: il secondo successo di fila sembra rilanciare le chances salvezza, ma purtroppo non sarà così.