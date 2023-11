"Questa è una squadra che dà spettacolo"

Nella memoria collettiva resterà sempre uno degli eroi della Trenkwalder che nella primavera del 2012 conquistarono una storica promozione in Serie A. Un patrimonio che poi la Pallacanestro Reggiana è stata brava a non disperdere, con il club che per la 12^ stagione consecutiva si trova ancora nella massima categoria. Parliamo di Fabio Ruini - indimenticato play della truppa di Menetti e cambio di lusso di Dawan Robinson – che domenica era al PalaBigi per assistere alla sfida contro Pistoia.

Ruini, che effetto le ha fatto tornare al PalaBigi?

"Una sensazione bellissima anche perché ho ritrovato un palasport più bello di prima e tantissima energia da parte del pubblico. C’è un’empatia speciale con la squadra: ho avuto davvero delle bellissime vibrazioni".

Nostalgia?

"Nostalgia no, ormai faccio tutt’altra vita, però ho ripercorso con grande piacere le belle sensazioni di quell’annata".

Cosa fa adesso?

"Lavoro per un’agenzia immobiliare di Sirolo che si occupa di affitti turistici, vivo qui e diciamo che il mio compito è anche quello di far conoscere ulteriormente le Marche".

Era la prima volta che vedeva all’opera la Unahotels?

"Ho visto in tv la partita contro Trento, ma dal vivo era la prima: mi hanno fatto un’ottima impressione, è una squadra con grandissime potenzialità e tantissimo talento. Appena nel terzo quarto hanno spinto un po’ di più, sono andati avanti di 20 punti…".

C’è qualche giocatore cha l’ha colpita in modo particolare?

"Gli esterni hanno tutti tantissimo talento, la panchina è lunghissima e ogni volta può trovare un protagonista diverso. Smith forse mi sembra il più affidabile, Grant invece ha un fisico pazzesco e può fare ancora meglio. In generale la cosa più importante è che Reggio abbia finalmente una squadra che si diverte e che sa divertire".

Se chiude gli occhi quali sono le immagini che le vengono in mente di quella cavalcata trionfale del 2012?

"Il mio debutto, tra l’altro proprio contro Pistoia. Loro erano primi e noi secondi, c’era l’anticipo televisivo del venerdì pomeriggio e vincemmo di 50. Poi ovviamente quando abbiamo vinto il campionato, in casa contro Imola: gli ultimi 30 secondi li porterò sempre nel mio cuore". È ancora in contatto con qualcuno?

"Ogni tanto sentivo sui social Dawan Robinson, ma sulle vicende di Reggio sono sempre aggiornato anche perché ho mio nipote Luca (Manfredotti, ndr) che gioca nell’Under 17 e spero che tra qualche anno possa affacciarsi in prima squadra. Lì da voi i giovani hanno tutto per emergere, da Consolini a un general manager di altissimo livello come Coldebella. La Reggiana crede davvero nel settore giovanile, Luca ha una passione fortissima oltre che una grande etica del lavoro e questi elementi possono fare la differenza".