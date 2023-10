Questa Unahotels è la squadra dei record. Con soli 17 rimbalzi non avevamo mai vinto

Tre vittorie nelle prime quattro giornate di campionato è un ruolino di marcia che mancava, in casa Pallacanestro Reggiana, da sette anni.

All’epoca infatti i biancorossi furono sconfitti all’esordio da Caserta, prima di battere in fila Sassari e Venezia tra le mura amiche e Brindisi in trasferta.

In più la bella vittoria esterna di sabato scorso in quel di Cremona ha portato in dote al sodalizio di via Martiri della Bettola anche un nuovo primato: per la prima volta nella sua storia infatti Reggio ha trovato la vittoria pur accalappiando appena 17 rimbalzi. Dato che, tra l’altro è uno dei più bassi in assoluto per i reggiani in quarant’anni di permanenza nell’elite della palla a spicchi italiana.

Contro la Vanoli infatti capitan Vitali e compagni hanno raccolto 14 rimbalzi in difesa e 3 sotto il canestro avversario (primattore il giovane Faye con 6 palloni arpionati in totale, oltre un terzo di tutto il gruppo) contro 36, più del doppio, messi nel loro carnet dai lombardi. Nonostante questo, grazie alla percentuale da 3 e all’alto numero di palle recuperate (ben 10) la truppa di Priftis è riuscita a prevalere. Con risultati inferiori, o anche di poco superiori, in passato i biancorossi erano invece sempre usciti sconfitti.

Il numero più basso, in assoluto, di rimbalzi catturati risale al campionato 20042005, in serie A. Contro Capo d’Orlando l’allora Grissin Bon perse 92-86, prendendone appena 15. E sempre contro i siculi ne afferrò 18 nel torneo 20172018, a fronte degli addirittura 44 degli avversari. Nel celebre, in negativo, match dell’annata 20142015 a Milano (quella del -50 contro l’Armani ma anche della successiva finale scudetto conquistata) la Pallacanestro Reggiana ne mise in cascina soltanto 16.

Prima di domenica scorsa invece il successo colto col minor numero di rimbalzi catturati risaliva alla stagione 19941995, nei playout contro Montecatini: vittoria di misura con la miseria di 18 rimbalzi presi.

Ne bastarono invece 19 per un bel successo nei playoff; correva l’anno 2013, e in gara 3 dei Quarti, opposta alla Virtus Roma, trascinata all’epoca dall’ emergente Gigi Datome. Reggio, prevalse nettamente, 89-69 pur assicurandosi solo 19 rimbalzi.

Parlando invece di record positivi, il primato biancorosso è fermo al 1988: 54 sfere raccolte sotto le plance nella gara vinta 105-95 sull’Allibert Livorno.

Il primo poker di partite di questo campionato peraltro, oltre ai tre successi ottenuti, ha evidenziato altri dati interessanti riguardo all’Unahotels. Galloway e compagni sono infatti il primo team che, nella corrente stagione, ha superato il 60% al tiro complessivo in una singola gara.

Inoltre i biancorossi vantano, al momento, la miglior percentuale al tiro da 3 (40%) e, statistica dall’alto peso specifico, sono la squadra che finora ha fatto perdere più palloni alle avversarie: quasi 70 con una media di oltre 17 per match. Segno che alla Reggio di quest’anno non manca l’aggressività difensiva ma, semmai, la continuità e l’attitudine. Doti che potranno essere acquisite nel prosieguo del torneo.