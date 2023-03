Questi Diavoli fanno paura: travolto Mogliano

Mogliano

14

Valorugby

33

MOGLIANO VENETO: Avaca G.; Fadalti (55’ Viotto), Abanga, Dal Zilio, Guarducci (56’ D’Anna); Mare, Semenzato (55’ Fabi); Finotto, Lamanna, Meggiato (49’ Derbyshire); Piantella (49’ Bocchi), Baldino (cap.); Avaca E. (50’ Spironello), Ceccato N. (49’ Chalonec), Ceccato A (75’ Triunfo). All.: S.Costanzo.

VALORUGBY EMILIA: Castiglioni; Lazzarin, Majstorovic (58’ Schiabel), Bertaccini, Colombo; Newton, Violi (64’ T.Dominguez); Amenta (cap., 65’ Mazzei), Tuivaiti (70’ Rimpelli), Dell’Acqua (69’ Gerosa); Ortombina; Du Preez; Favre (64’ Mattioli), Silva (58’ Luus), Diaz (64’ Garziera). All.: R.Manghi.

Marcatori: 6’ meta Colombo, 13’ cp Fadalti, 19’ cp Fadalti, 29’ meta Silva tr Newton, 32’ cp Fadalti, 37’ meta Bertaccini tr Newton; 48’ meta Silva tr Newton, 54’ meta Favre tr Newton, 78’ meta Viotto.

Arbitro: Gnecchi, di Brescia.

Cinque mete e una prestazione di completo controllo mantengono ad alta quota i Diavoli, che rispondono alle vittorie di Rovigo, Colorno e Fiamme Oro nella corsa verso i play-off.

Partita padroneggiata dalla squadra di Manghi, a parte un breve vantaggio trevigiano (6-5) a metà primo tempo. I granata sono apparsi superiori in ogni aspetto e in particolare la sicurezza di Du Preez e Ortombina sulle touche ha permesso di sfruttare appieno la base per le maul.

La prima meta dopo cinque minuti, con apertura al largo di Newton per Colombo proprio sugli sviluppi di una maul da touche. I veneti controbattono con due piazzati di Fadalti ma prima della mezz’ora il Valorugby si riprende definitivamente il vantaggio, con una meta di Silva in carrettino.

Al 37’ la terza meta granata, Bertaccini arriva in velocità a finalizzare un’azione degli avanti. Sul punto della meta nasce un piccolo parapiglia, Du Preez separa i litiganti come da suo carattere. Al riposo, Valorugby avanti 19-9, tre mete contro tre punizioni.

A inizio secondo tempo i granata blindano l’incontro: vincono di forza due mischie e poi trovano la meta del bonus, ancora su maul e ancora con Silva. Il tallonatore parmigiano è sempre più “metaman” del torneo, con dodici mete fin qui realizzate.

La quinta marcatura, segnata da Favre su passaggio di Tuivaiti, ha ormai solo il compito di arricchire il punteggio.

Ora una settimana di riposo e poi, sabato 25, lo scontro diretto con Rovigo al Mirabello.

Marco Ballabeni