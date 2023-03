"Questo basket non mi piace, farei una rivoluzione"

Ci dice qual è l’atleta più forte con cui ha giocato?

"Non ho dubbi: Mike D’Antoni. Era straordinario".

E l’avversario che l’ha fatta soffrire di più?

"Beh, tantissimi... Se ne devo scegliere uno dico Drazen Petrovic. Ci siamo affrontati tante volte anche con le nazionali giovanili e mi faceva letteralmente impazzire. Solo una volta, in Montenegro, giocando in un campo all’aperto, mi sono preso una rivincita".

Ha ancora amici nel basket?

"Sì, tanti. Con Ragazzi, Zatti, Pellecani e Pastori ci sentiamo spesso, senza dimenticare altri ex giocatori come Riva, Pessina e Ambrassa. Poi c’è Nico Farioli con cui l’amicizia c’era anche prima del basket".

E c’è qualcuno con cui non è proprio riuscito ad andare d’accordo?

"Eh, come no: ce ne sono tanti... Un po’, a dir la verità, è anche colpa mia perché non mi interessava essere simpatico a tutti i costi. Quelli che non mi piacevano non me li filavo proprio. Se devo dire un nome, faccio quello di Beppe Bosa a Cantù: non c’è stato niente di particolare, ma nello spogliatoio era proprio pesante. Poi quello fu anno particolarmente negativo e questo, probabilmente, ha influito".

Le piace il basket che si gioca adesso?

"No, per niente: non ci siamo proprio. E’ cambiato il gioco con tanto pick and roll. Ai miei tempi si giocava tantissimo senza palla e tutti dovevano lavorare perché c’erano schemi più complessi".

E’ una strada senza ritorno?

"Beh, io farei una piccola rivoluzione: alzerei il canestro di mezzo metro e allargherei il campo per contrastare un po’ l’atletismo sempre più dominante".