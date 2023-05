Questo convegno è come un gol

Stamattina al ‘Città del Tricolore’ convegno sulle responsabilità sociali nel sistema calcio, con tema principale la sostenibilità. Un meeting organizzato dalla Reggiana che da tempo è in prima linea su queste riflessioni e a cui parteciperanno club come Chelsea, Cagliari e rappresentanti di Uefa e Figc: "Per me sarà una giornata speciale – dice il dg Cattani - perché dal mio primo giorno in granata ho avuto a cuore le tematiche sociali e di interesse per tutto il territorio. Unimore, con il professor Vezzali, mi ha subito appoggiato e sul mio percorso ho trovato le persone giuste, in particolare il segretario Simonelli, Alessandro Marconi e Francesco Criscuolo. Ringrazio la ‘Mapei srl’ perché, grazie al rapporto che stiamo ricostruendo, ci ha messo a disposizione gratis lo spazio".

"Per noi è un’altra vittoria fuori dal campo – chiosa Simonelli –, organizzare un convegno di caratura internazionale è qualcosa di straordinario. L’attenzione verso quello che sta all’esterno del ‘pianeta calcio’ deve essere sempre maggiore. In questo senso direi che la Reggiana sta anticipando i tempi rispetto al panorama nazionale".

f.p.