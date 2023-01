"Qui posso crescere e aiutare la squadra a salvarsi"

Hugues-Kévin Sakoa, attaccante 19enne e primo francese della storia della Bagnolese, arriva in rossoblù in prestito dal Taranto (manca solo la firma del giocatore). Ieri era in tribuna assieme al suo procuratore. Domenica potrebbe essere in campo a Salsomaggiore, almeno per alcuni minuti. "Esatto – dice Sakoa in un italiano più che discreto, frutto dei cinque mesi passati in Puglia – non dovrebbero esserci problemi. Ho già svolto un allenamento con mister Gallicchio e dunque posso ritenermi un giocatore rossoblù, anche se non si può mai anticipare nulla".

La partita come le è sembrata?

"Complicata, per di più giocata su un campo pesante e quindi tutte e due le squadre hanno faticato. Mi è parso un buon livello e non vedo l’ora di poter scendere in campo anch’io". Cosa l’ha fatta abbandonare Taranto?

"Sono molto giovane e a Taranto non avevo spazio. Ho giocato solo due spezzoni di gare in Serie C: ho voglia di farmi vedere, penso al mio futuro e quindi credo che questa potrebbe essere una bella esperienza e un’opportunità. Taranto escluso, ho giocato solo in Francia in squadre giovanili".

Le sue doti principali?

"Sono alto e quindi sono un attaccante da area, prediligo il piede sinistro e ovviamente colpisco di testa".

Intanto dalla tribuna ha portato fortuna alla Bagnolese.

"Sì, sono tre ottimi punti. E’ chiaro che il nostro obiettivo sarà solo la salvezza e io mi metto a disposizione del mister. Spero di dare una bella mano alla squadra e il prima possibile".

c.l.