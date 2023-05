Rabitti e Martini spade d’argento

Simone Rabitti del Koala medaglia d’argento ai campionati italiani Paralimpici a Santa Venerina (Catania).

Un prestigioso traguardo arrivato nel sabato tutto dedicato alla spada e caratterizzato da gare molto partecipate e finali bellissime, equilibrate e decise sui titoli di coda.

Simone Rabitti ha perso in finale nella spada maschile C da Leonardo Rigo, atleta della Zinella Scherma San Lazzaro di Savena, in una finale tutta emiliana.

Nella spada femminile A Sofia Brunati delle Fiamme Oro ha tolto lo scettro alla campionessa uscente Veronica Martini del Club Scherma Koala in un appassionante match deciso all’ultima stoccata.

Oggi sempre a Santa Venerina gran finale con la sciabola maschile e femminile categorie A e B, la spada maschile a squadre e la spada per non vedenti, specialità che proprio in terra siciliana, nell’edizione di Acireale 2014, entrò a far parte dei Campionati Italiani di scherma paralimpica e che negli ultimi anni ha avuto un grandissimo sviluppo.

Foto: Simone Rabitti