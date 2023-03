Raffica di medaglie per la Reggiana Ilaria De Francesco regina della vasca

Grandi prestazioni dei ragazzi della Reggiana Nuoto nelle prime giornate dei campionati regionali di vasca corta svoltisi a Riccione lo scorso weekend, ultimo test prima dei campionati italiani che avranno luogo a fine mese. I tecnici Filippo Barbacini e Fabio Cuzzani "molto soddisfatti di come hanno risposto i ragazzi in acqua". Tra le prestazioni, medaglie per Ilaria De Francesco, 1° posto nei 50 stile libero, 1° nei 200 stile libero e 2° nei 200 misti (categoria Ragazzi); Riccardo Stocchetti, 1° nei 50 stile libero e 1° nei 200 stile libero (Ragazzi 2); Simone Ficarelli, 1° nei 100 rana, 2° nei 400 misti e 3° nei 200 misti (Junior 1); Filippo Caffarri, 1° nei 400 misti e 2° nei 200 misti (Junior 2); Sebastian Manfredi, 1° nei 100 dorso e 3° nei 200 dorso (Ragazzi 2); Gianpaolo Benelli, 2° negli 800 stile libero (R14). E poi Nicolò Zanni, 3° nei 200 stile libero e 3° negli 800 stile libero (Junior 2); Elena Daviddi, 3° nei 50 stile libero (Junior 2e); Luca Ficarelli, 3° nei 100 rana (R14); Alessandro Neri, 3° nei 100 rana (Ragazzi 2). Nelle staffette: 1° posto nei 4x100 (Ragazzi): Stocchetti, Manfredi, Neri e Cecchi) e 1° nei 4x200 (Junior maschi): Piscopo, Stocchetti, Zanni e Caffarri.

g.s.