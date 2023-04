Ragazze, ultimo sforzo

Trasferta padovana per la Casalgrande Padana (18), che alle 18,30 chiude la regular season di Serie A1 femminile sul campo dell’Alì Mestrino (6). Reduce dalla bella affermazione casalinga con Pontinia, la squadra di Agazzani vuole mantenere il settimo posto attuale ed evitare sul filo di lana i playout: per farlo basterà replicare il medesimo risultato dell’Ariosto Ferrara, che è appaiato alle ceramiche in classifica ma con scontri diretti sfavorevoli, impegnato sul campo della capolista Salerno.

Qualora le estensi perdano, Furlanetto e compagne saranno salve con qualsiasi risultato. "Le nostre avversarie lottano per evitare la retrocessione diretta in A2, ma noi siamo pronte per piazzare questo ultimo guizzo che ancora ci manca" spiega Simona Artoni, centrale casalgrandese. Nella sfida odierna, oltre alla lungodegente Jabique, sarà out anche Orlandi, che ha chiuso anzitempo la stagione a causa di un infortunio al ginocchio.

Serie B. In Serie B maschile va in scena la terzultima giornata. Grande attesa per il big match in programma alle 19 a Castelnovo Sotto, col Marconi Jumpers (35) che ospita la capolista Secchia Rubiera (38), quest’ultima già qualificata per le final four casalinghe del 2021 maggio prossimi; altra sfida fondamentale per la Modula Casalgrande (33), salita al terzo posto dopo una lunga rimonta, che alle 18,30 fa visita al Rapid Nonantola (14). Gara casalinga, infine, per lo Sportinsieme Castellarano (6), che sempre alle 18,30 riceve la Tecnocem San Lazzaro (30).