"Ragazzi giusti alla Reggiana, possono arrivare in Nazionale"

di Francesco Pioppi

"Bella la prima convocazione del nuovo Ct Spalletti… Con sei ragazzi che da Primavera o Serie C hanno fatto parte delle nostre squadre! Hanno tante cose in comune questi calciatori: in primis l’educazione, la volontà di migliorare quotidianamente e la forza interiore per superare momenti difficili. Nella Reggiana di quest’anno ci sono i ragazzi giusti che stanno iniziando il percorso…". Il direttore sportivo Roberto Goretti affida ai social queste parole ricche d’orgoglio nel vedere alcune delle sue ‘creature’ arrivare così in alto. I nomi, sottolineati in rosso dallo stesso dirigente su Instagram, sono quelli dei portieri Provedel (Lazio) e Vicario (Tottenham), dei difensori Casale (Lazio), Mancini (Roma) e Spinazzola (Roma) e dell’esterno d’attacco Politano (Napoli). Tutti ragazzi lanciati dal ‘suo’ Perugia, dove – come raccontato più volte dal ds – stavano per arrivare anche Chiesa, Di Lorenzo e Frattesi. Per l’attuale attaccante della Juve, Goretti aveva già l’intesa con la Fiorentina, ma Paulo Sousa (allora tecnico viola) fu stregato dal figlio di Enrico in ritiro e bloccò tutto. Circostanze simili anche per il capitano del Napoli (a quei tempi al Matera) e per il neo acquisto dell’Inter (che poi finì all’Ascoli), esattamente quello che poteva succedere anche qualche settimana fa con alcuni dei giocatori che ora (per fortuna…) vestono il granata. Il ds non fa i nomi, ma il pensiero corre in particolare a Vergara (talento classe 2003 di proprietà del Napoli) e Bianco (gioiello 2002 della Fiorentina), ma non solo. Lo stesso Portanova, al netto delle complicazioni extracalcistiche, potrebbe avere un futuro luminoso ed ha appena 23 anni. Idem dicasi per Marcandalli, 21 anni il prossimo 25 ottobre, difensore dai mezzi fisici e atletici strepitosi con potenziale e margini di miglioramento notevoli. Non è un caso che il Genoa, proprietario del cartellino, abbia concesso un solo anno di prestito alla Reggiana anziché i due richiesti da Goretti. Senza dimenticare Pieragnolo (classe 2003) che dovrà certamente crescere nella fase difensiva, ma ha talento, crea superiorità numerica e crossa bene. Potrebbe diventare un giocatore di livello soprattutto in un 3-5-2 (alla Spinazzola). Anche Filippo Melegoni, centrocampista classe ’99 arrivato l’ultimo giorno di mercato, a lungo considerato tra gli astri nascenti del nostro calcio. Ha la stessa età di Bastoni, Zaniolo e Frattesi e nelle nazionali giovanili era al loro livello. In molti ricorderanno la miriade di osservatori al Mirabello per visionarlo nell’amichevole giocata proprio sei anni fa (5 settembre 2017) contro la Russia. In granata potrebbe finalmente esplodere. Lo stesso Romagna (classe ’97), ha un credito da riscuotere col destino e sta dimostrando di essere un giocatore di Serie A. Non è una novità che Goretti abbia l’x-factor per i giovani, lo sa bene l’Empoli – storica fucina di campioncini – che in estate lo ha corteggiato…