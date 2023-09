"Ragazzi, ora fateci divertire"

La seconda è che quando tutto è nuovo, è normale un periodo di adattamento, di conoscenza reciproca e di costruzione di una nuova identità. Dal nostro punto di vista, a partire da me, passando ai miei soci, ma anche a tutti i nostri dipendenti e collaboratori, stiamo facendo e faremo di tutto per mettere questi ragazzi, questi professionisti, nelle condizioni migliori per poter fare al meglio il loro lavoro e quindi, di conseguenza, farci divertire in campo.

Inoltre, continueremo ad investire sul nostro settore giovanile e rafforzare il suo legame con la prima squadra: i giovani sono il futuro, spetta a noi avere il coraggio e la pazienza di dar loro delle chance e sono sicuro che, continuando a lavorare in questa direzione, ci toglieremo tante soddisfazioni.

Ed infine, un ringraziamento al nostro pubblico, che ha risposto alla grande alla campagna abbonamenti e dal quale percepisco da mesi grande attesa e fermento nel vedere questa squadra all’opera. Spero che si crei una bella empatia tra tifosi e squadra e che questo ci porti a passare delle emozionanti serate al PalaBigi.

In bocca al lupo ai ragazzi e buona stagione a tutti!

Veronica Bartoli, presidente

Pallacanestro Reggiana