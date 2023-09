Rally, Vellani dice no alle verifiche tecniche. Scatta la squalifica, la vittoria va a Medici

Colpo di scena a motori spenti. A seguito delle verifiche post gara, è stata riscritta la classifica del 42° Rally dell’Appennino Reggiano. La vittoria è andata al reggiano Davide Medici, affiancato dal navigatore valtellinese Daniele De Luis (nella foto sopra); al secondo posto il carpinetano Gianluca Tosi con Alessandro Del Barba, anche loro su Skoda Fabia R5; terzi Rusce e Musiari (sempre su Skoda Fabia R5).

Cos’è accaduto?

Il castellese Roberto Vellani – che in coppia con Giammaria Marcomini era stato proclamato vincitore – è stato escluso dalla classifica per essersi rifiutato di sottoporre la propria vettura, (sempre una Skoda Fabia R5), alla verifica tecnica post-gara.

A fare reclamo era stato Antonio Rusce, che si era piazzato al quarto posto. Un reclamo dettagliato che riguardava diversi particolari tecnici, che – com’è noto – devono corrispondere alla fiche di omologazione.

Con il rifiuto di sottoporre la vettura alla verifica, il Collegio dei Commissari Sportivi ha comunicato a Vellani l’esclusione dalla classifica ed il conseguente deferimento alla Procura Federale.

La Skoda Fabia R5 di Antonio Rusce, sottoposta anch’essa a verifica è risultata invece conforme alla fiche di omologazione ma sarà sottoposta comunque a verifica la valvola “pop-off” (la componente che limita gli eccessi di pressione all’interno dei condotti di aspirazione nei motori), che non è stato possibile controllare nell’immediatezza per la mancanza dell’attrezzatura necessaria. La valvola è stata confezionato in un involucro di plastica sigillato. Nei prossimi giorni la verifica.