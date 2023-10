Ravenna cade, classifica cortissima. Il Lentigione può rifarsi mercoledì

Si è completato ieri l’ottavo turno del girone d’andata della Serie D con un paio di risultati a sorpresa come le débacle del Carpi e della capolista Ravenna. Proprio perché non ci sono squadre tritatutto, la classifica è molto corta e la sconfitta interna del Lentigione con l’Aglianese ha riportato i ragazzi di Paolo Beretti in zona play-out.

Il girone D è in assoluto quello più equilibrato dei nove dell’intera Serie D, così se il Lentigione è quintultimo con 9 punti, solo cinque punti avanti c’è il quarto posto e dunque i play-off. La formazione rivierasca dovrà comunque cacciare i cattivi pensieri, perché dopodomani tutte le squadre tornano in campo e il Lentigione ha una bella opportunità per salire in graduatoria, giocando a Castelmaggiore, contro il Progresso, formazione ultima della classe. Recupererà gli squalificati Nappo e Sabotic, ma sul fronte offensivo l’eventuale assenza dell’infortunato Formato (in panchina contro i toscani) sarebbe una brutta tegola per un attacco che è parso un po’ leggero.

c.l.