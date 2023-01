Razzoli male a Garmisch

Niente da fare per Giuliano Razzoli nello slalom di Garmisch, terza prova di stagione di Coppa del Mondo, seconda per il campione del nostro appennino che aveva saltato l’esordio in Val d’Isere per colpa di un problema alla schiena. Sulla pista tedesca, in condizioni disastrose per via della temperatura elevata e una salatura non ideale della neve artificiale, il ’Razzo’ ha cercato di arrivare indenne al traguardo, uscendo dal cancelletto di partenza in modo guardingo. Come molti atleti che lo avevano preceduto, anche l’azzurro è arrivato in ritardo al primo intermedio, senza riuscire mai a trovare il ritmo ideale della sciata. Quando ha provato ad accelerare, nella seconda parte del tracciato, la neve ’marcia’, termine in uso sino agli anni ’90 nel circo bianco ma tornato d’attualità vista la condizione di diverse piste, lo ha tradito, costringendolo all’inforcata poco dopo il secondo intermedio. Archiviata la gara germanica il 38enne ha subito una buona occasione per rifarsi. Domenica infatti, nella località svizzera di Adelboden, si tornerà a gareggiare tra i paletti stretti per la quarta prova di stagione.