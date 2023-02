Razzoli, ora i mondiali sono una chimera

di Gabriele Gallo

Non scenderà in pista Giuliano Razzoli oggi a Chamonix e sarà difficilissimo vederlo in gara ai mondiali di Meribel domenica 19. Inutile sottolineare a questo punto che quando, tra un decennio magari, si parlerà di cosa ha rappresentato il ’Razzo’ in seno al circo bianco, per l’Italia e per l’elite dello sci mondiale, nessuno potrà togliere al campione del nostro appennino l’oscar per la sfortuna. Perché ancora una volta la schiena lo ha tradito. Come del resto fa da quando era adolescente, in varie forme. Nel contesto attuale si tratta di un’ernia, che dopo averlo tormentato a fine estate, costringendolo a fermarsi durante la fase finale della preparazione, con inevitabili conseguenze sulle prestazioni nelle prime gare, si è ripresentata alla vigilia dello slalom di Kitzbuhel del 22 gennaio. Dopo aver dato forfait sia su questa pista che su quella di Schladming il veterano azzurro salterà pure la competizione odierna: ottava di stagione e ultima tra i paletti stretti prima di quella iridata. Pur avendo visto migliorare le sue condizioni infatti, non è riuscito a recuperare in tempo per oggi e non riuscirà ad essere al cancelletto di partenza. Al di là delle ormai poche opportunità per provare a centrare un buon piazzamento in Coppa del Mondo (una volta tornato in condizioni di gareggiare all’alfiere del gruppo sportivo dell’Esercito resterebbero solo gli slalom di Palisades Tahoe, negli Usa, e, qualora maturasse un punteggio sufficiente, quello della finale di specialità a Soldeu, nel principato di Andorra, il 19 marzo) il vero rammarico per Razzoli potrebbero essere i citati Mondiali. Al netto delle scelte del direttore tecnico della Nazionale, che dovrebbe rendere nota la lista dei convocati tra domani e lunedì, sono proprio le condizioni fisiche del Nostro ad alimentare i dubbi. Da un punto di vista tecnico infatti, tolto Tommaso Sala, che sinora ha ottenuto i risultati migliori, Stefano Gross, che ha centrato un quinto posto, e Alex Vinatzer, tanti errori commessi in stagione ma talento emergente del nostro sci, il resto degli azzurri non ha particolarmente brillato in questo difficile inverno tra i paletti stretti.

Sicchè, se ci fossero concrete possibilità di recupero fisico, il nome dell’atleta reggiano, nonostante i piazzamenti non eccelsi sinora ottenuti, rientrerebbe comunque nel lotto dei papabili per un posto sul torpedone per Meribel. La vera incognita, purtroppo, è la salute. E dall’entourage della medaglia d’oro olimpica di Vancouver 2010, trapela un certo pessimismo in merito alle possibilità di risolvere adeguatamente il problema alla schiena in tempo per i Campionati Mondiali.