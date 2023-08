Razzoli si toglie gli sci e corre in tribuna "La squadra mi piace, ho buone sensazioni"

di Gabriele Gallo

Una passione che nasce dall’infanzia quando, tra una discesa e l’altra dai pendii innevati del crinale non disdegnava di dare quattro calci al pallone. Magari assieme agli amici che salivano dalla città per le abituali vacanze. E che gli hanno trasmesso la passione per i colori granata. Perché Giuliano Razzoli, quando gli impegni sportivi glielo consentono, la Reggiana la segue sempre volentieri, anche dagli spalti del "Città del Tricolore". Razzoli, quando nasce in lei la passione per il granata?

"Da ragazzo, grazie a uno dei miei migliori amici, Luca Togninelli, supertifoso della squadra, che aveva i nonni di Razzolo. Veniva spesso su e giocavamo insieme. La passione me l’ha trasmessa lui".

E a quanto pare la conserva tuttora…

"Assolutamente sì. Quando posso vengo allo stadio, talvolta ospite dei miei amici e sostenitori della Li&Pra nel loro palco, in altre occasioni in tribuna, ma sempre con la voglia di gridare: forza Regia! Ho anche invitato tutta la squadra e la dirigenza alla mia acetaia a Razzolo (il campione olimpico è diventato di recente anche presidente del Consorzio dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio, ndr)".

Normalmente quante volte riesce a vedere le partite dal vivo?

"Tre, quattro partite per stagione, due all’inizio prima che scattino le gare della Coppa del Mondo, un altro paio in tarda primavera. Quest’anno sono stato felice di poter essere presente alla partita con l’Imolese dove si è festeggiata la promozione appena conquistata".

Quindi potrebbe essere in tribuna per il derby col Parma, che torna dopo 6 anni, ma a oltre 30 anni dall’ultimo in serie B?

"Quando giocheranno a Reggio, a maggio, dovrei proprio esserci. I derby sono sempre delicati, specialmente quelli storici come questo".

Della squadra cosa pensa?

"Che è competitiva e pronta per la B. Il centrocampo e la difesa mi sembrano molto ben attrezzati, in attacco manca qualcosa, dei finalizzatori. Ma sono sicuro che Goretti provvederà. L’allenatore è valido, conosce il gioco come pochi, e poi sono rimaste importanti bandiere come Rozzio e Cigarini, si può essere ottimisti. Certo, come sempre un fattore rilevante sarà l’alchimia di squadra, l’intesa che si riuscirà a trovare. Ma ho buone sensazioni anche a questo proposito".

Anche il suo?

"Ci proviamo, anche perché fare peggio della scorsa stagione dove in pratica, causa i problemi alla schiena, non ho mai gareggiato, sarà difficile (ride, ndr). Un binomio vincente: Reggiana-Razzoli sarebbe il massimo".