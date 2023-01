Razzoli, slalom a Garmisch: "Schiena ok, io ci provo"

Dopo l’esordio sostanzialmente positivo nello slalom di Madonna di Campiglio del 22 dicembre (18° al traguardo, dopo due manche con qualche ottimo picco e altrettante fasi calanti) affrontato con problemi alla schiena appena smaltiti, Giuliano Razzoli va a caccia di conferme, in particolare sotto il profilo tecnico, questo pomeriggio in quel di Garmisch. La località tedesca farà infatti da cornice alla terza gara stagionale tra i paletti stretti di Coppa del Mondo, e così come in Trentino anche la prova tedesca si svolgerà, in parte, nella suggestiva atmosfera notturna. Forte di maggiori allenamenti sulle piste, e un ulteriore step positivo in tema di condizione, il "Razzo" del nostro appennino proverà ad impensierire i favoriti della gara, sulla scorta della sua esperienza e di una sciata che, al di là del riscontro cronometrico, sul canalone Miramonti è apparsa piuttosto buona. Non a caso la medaglia d’oro di Vancouver 2010 è stato, con Tommaso Sala, l’unico atleta azzurro a concludere la competizione. Il tracciato bavarese è uno di quelli più apprezzati da Razzoli, che l’anno scorso ha chiuso al sesto posto uno dei due slalom. Le condizioni del manto nevoso previste per oggi non sono quelle predilette dal Nostro, il quale si approccia alla gara soprattutto con realismo. "Dopo la gara di Campiglio - afferma Razzoli - ho dovuto gestire un po’ la situazione della schiena; tuttavia non mi ha dato più problemi, e questo è un bene. Per quanto riguarda lo slalom di oggi, considerando la temperatura calda per il periodo e la neve su cui sarà messo molto sale, non ho ancora il settaggio ideale dei materiali per queste condizioni. Ergo non so come mi adatterò, dato che riuscirò a fare solo il riscaldamento pregara. Peraltro la pista mi piace e la scorsa stagione sono arrivato a un decimo dal podio; tuttavia - conclude l’azzurro - non essendo ancora al top della forma un fattore importante sarà come riuscirò ad adattarmi al tracciato. Il punto è che lo scoprirò soltanto in gara".

Lo slalom di Garmisch, che andrà in scena sulla pista "Kandahar", prenderà il via alle 15.40; seconda manche tre ore più tardi. La diretta Tv sarà, come di consueto, irradiata da Rai2, Raisport e Eurosport1. Visione in streaming garantita da Raiplay, Eurosport Player e Dazn.

Gabriele Gallo