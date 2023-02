Recanatese: si anticipa al sabato

Reggiana-Recanatese, quart’ultima giornata di campionato attualmente in scaletta domenica 2 aprile sarà quasi certamente anticipata al sabato. Una decisione che si renderà necessaria dal momento che lunedì 3 aprile alle 20,45 al ‘Mapei Stadium-Città del Tricolore’ andrà in scena Sassuolo-Torino. Da regolamento tra due partite in programma sullo stesso campo devono trascorrere almeno 24 ore (quindi in teoria basterebbe che la squadra di Diana giocasse entro le 18,30 di domenica), ma per motivi organizzativi è assai probabile - com’è già successo in passato - che si proceda ad anticipare l’evento in modo da avere più tempo a disposizione per far rifiatare il terreno e sistemare lo stadio. C’è inoltre la possibilità, seppur molto remota, che la Reggiana a quel punto abbia già un margine tale da poter pensare di festeggiare la promozione in Serie B. Un’altra partita che potrebbe subire variazioni, in questo caso solo di orario, è quella a Pontedera che è in scaletta il 14 marzo. Attualmente il fischio d’inizio è fissato per le 21, ma il club chiederà di anticiparlo di almeno un paio di ore per motivi logistici. Ricordiamo poi che nelle ultime tre giornate che vedranno la Reggiana affrontare rispettivamente Fermana, Olbia (in trasferta) e Imolese ci dovrà essere la contemporaneità con tutti gli altri campi. f.p.