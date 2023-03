Recupero in casa con Fasano

Recupero casalingo per i Vikings Rubiera (6), impegnati alle 20,30 al PalaBursi con Fasano (29) nella 6ª di ritorno di A Gold. In attesa che la federazione restituisca ai rosso-blu i 5 punti di penalizzazione e assegni la vittoria a tavolino con Siracusa per i fatti novembrini, Benci e compagni devono trovare punti utili a mantenere la categoria senza playout e il campo di casa è stato spesso d’aiuto: gli ospiti della Sidea Group, quarti, sono un avversario di spessore ma la squadra di Galluccio ha carattere da vendere per provarci.