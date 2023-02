Reggiana: 6 gare su 10 in casa Per il Cesena 5 sono al ’Manuzzi’

di Francesco Pioppi

Dieci partite al traguardo tanto desiderato. Forse anche meno, visto che la Reggiana adesso si è portata a +7 sul Cesena e ha confermato il +8 sull’Entella, le uniche due squadre che potrebbero ancora nutrire qualche speranza di mettere in piedi un clamoroso sorpasso. In questa lunga volata che ci porterà fuori dall’inverno, i granata (64 punti) avranno il vantaggio di giocarne sei davanti al pubblico amico (con Carrarese, Virtus Entella, Torres, Recanatese, Fermana e Imolese) e solo quattro (con Vis Pesaro, Pontedera, Rimini e Olbia) lontano dal ‘Città del Tricolore’. Perfetto equilibrio per il Cesena (57 punti) che ne avrà cinque al ‘Manuzzi’ (con Montevarchi, Virtus Entella, Olbia, Lucchese e Vis Pesaro) e altrettante fuori (con Fiorenzuola, Gubbio, Ancona, San Donato Tavarnelle e Alessandria). La Virtus Entella (56 punti) vivrà invece una situazione opposta a quella della Reggiana visto che potrà contare solamente su quattro gare al ‘Comunale’ di Chiavari (con Fiorenzuola, San Donato Tavarnelle, Pontedera e Recanatese) e ne giocherà ben sei fuori (con Ancona, Reggiana, Cesena, Vis Pesaro, Lucchese e Siena). Dando un’occhiata al calendario della squadra ligure, è facile capire come la loro strada sia parecchio in salita visto che le partite che potrebbero riaprire i giochi (con la Reggiana l’11 marzo e con il Cesena il 14) sono entrambe in trasferta, proprio come l’ultima gara in programma: a Siena, in uno stadio sempre molto caldo. Più regolare, almeno in teoria, il cammino del Cesena anche se domani andrà a Fiorenzuola (la squadra forse più imprevedibile del campionato…) e poi - dopo il match interno col Montevarchi - sarà chiamato a un trittico dall’alto coefficiente di difficoltà che prevede la trasferta a Gubbio (11 marzo), il big match in casa con l’Entella (il 14) e poi un’altra trasferta, molto insidiosa, ad Ancona.

Non è un’eresia pensare che la Reggiana si giocherà moltissimo nelle prossime tre partite (domani con la Carrarese, domenica 5 a Pesaro e l’11 in casa con l’Entella) perché se i granata dovessero infilare un tris di vittorie, escluderebbero di fatto i liguri dalla corsa alla promozione (che in quel caso sarebbero nella migliore delle ipotesi a -11 a 7 giornate dalla fine) e lancerebbero un altro segnale molto importante - anche dal punto di vista ‘psicologico’ - al Cesena che nel frattempo dovrebbe fare l’en-plein con Fiorenzuola, Montevarchi e Gubbio per non perdere ulteriore terreno. Servono nervi saldi e ancora tanta determinazione, ma adesso la strada dei granata è oggettivamente tutta in discesa.