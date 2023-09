Reggiana all’esame di continuità. Sarà battaglia nell’inferno di Terni

Elmetto in testa, coltello tra i denti, pronti alla battaglia. I giocatori della Reggiana che oggi alle 16,15 scenderanno in campo al ‘Liberati’ contro la Ternana dovranno avere questo ‘assetto’. Gli umbri sono reduci dalla sconfitta esterna di Ascoli (2-0) e non hanno ancora assaporato il gusto della vittoria in questo campionato. Una situazione scottante, in una piazza di grande tradizione e che ovviamente mal sopporta di vedere la squadra di Lucarelli al penultimo posto in graduatoria, con appena 2 punti in classifica. Dietro di loro c’è solo il Lecco che però deve ancora recuperare tre incontri.

I granata arrivano invece al match gratificati da quattro risultati utili consecutivi ottenuti con altrettante big (Parma, Cremonese, Spezia e Pisa) giusto per capirci, nell’ultima apparizione in B dei granata (stagione 2020-2021) un simile ‘score’ non era mai stato messo in fila. È un segnale di continuità importante, non banale. Oggi Nesta dovrà però essere molto bravo a mescolare le carte perché tra infortunati (Vergara, Vido, Romagna) e acciaccati (Da Riva e Melegoni ancora ai box) la coperta inizia ad essere corta e i tanti impegni ravvicinati impongono forze nuove, fresche. Per questo motivo in difesa dovremmo rivedere Libutti a sinistra, al posto di Pieragnolo che magari potrebbe essere utilizzato nel secondo tempo. Al centro della retroguardia potrebbe esserci Szyminski assieme a Marcandalli. In mezzo al campo aumentano le chance per Cigarini che in cabina di regia rileverebbe Kabashi, apparso meno lucido del solito nell’ultima uscita col Pisa. Intoccabili, invece, i due motori della squadra: Portanova e Bianco anche se quest’ultimo è entrato in diffida e al prossimo ‘giallo’ dovrà fermarsi un turno. Qui però le ‘certezze’ finiscono, perché il tecnico della Reggiana potrebbe optare per due giocatori a supporto di un’unica punta centrale – com’è avvenuto contro il Pisa con Antiste e Crnigoj dietro a Gondo – oppure per un trequartista a fare da suggeritore a due attaccanti. Al momento sembra più plausibile la prima opzione, con Lanini che sarà rispolverato e farà coppia con Crnigoj a supporto di Pettinari, ex di turno che avrà motivazioni extra. Gondo – leggermente affaticato – e Antiste potrebbero infatti essere utilizzati come jolly a partita in corso.

Sarebbe importante uscire dal ‘Liberati’ almeno con un punticino in tasca, perché pur essendo ancora molto presto per fare previsioni, quello di oggi pomeriggio ha tutte le sembianze di uno scontro ‘diretto’ per quel che riguarda la corsa salvezza. La Ternana ha un buon mix di talento (Dionisi e Falletti su tutti, ma anche l’esterno sinistro Corrado e quello destro, Casasola) ed esperienza (Mantovani, Luperini) e sarà spinta da un pubblico caldissimo (314 i biglietti venduti per il settore ospiti riservato ai supporter granata). Per uscire dal campo serena, la Reggiana dovrà sfoderare una prestazione gagliarda. Difficilmente potrà ‘giocare al calcio’ partendo a costruire da dietro, come sa e come vuole fare di solito, ma avrà certamente l’opportunità di testare il proprio grado di maturità e cinismo. Pronti, se necessario, a buttarsi in trincea.