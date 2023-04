Reggiana in B, il sindaco: “Faremo una grande festa”. Gli eroi oggi in città

Reggio Emilia, 16 aprile 2023 – «Grande Grande Grande". Sono passati pochissimi minuti dal trionfo dei granata ad Olbia che il sindaco Luca Vecchi ha già pubblicato un festante post su facebook. Parole che gridano gioia e a corredo lo stemma della società. Da primo cittadino rappresenta in pieno il sentimento del popolo reggiano che non sta nella pelle per accogliere la squadra in città. Un abbraccio con la folla che avverrà nel primo pomeriggio di oggi.

Gli eroi granata decolleranno in tarda mattinata da Olbia per atterrare intorno a mezzogiorno all’aeroporto di Milano Linate. Poi saliranno in pullman e rientreranno in città dove i fans in delirio li attendono trepidanti.

Oggi si capirà se sarà organizzato un evento ad hoc per la ‘passerella’, con questura e Digos che stanno mettendo a punto i dettagli di ordine pubblico per le celebrazioni. Poi più avanti, nei prossimi giorni – promette il sindaco – giocatori, staff e dirigenti del club saranno accolti in municipio per il grande omaggio all’impresa sportiva compiuta.

«È una giornata storica per la Reggiana, è una giornata storica per tutta la città – ha continuato il sindaco sui social – Complimenti davvero a tutta la squadra. Non c’è altro da aggiungere. Accoglieremo al più presto la Reggiana in Sala del Tricolore. Perché un evento storico non può non passare da un luogo storico. E faremo una grande festa in città come è giusto che sia. Forza Regia!". A ruota, l’assessore allo Sport, Raffaella Curioni: "Ed è serie B! Ce lo siamo meritati", commenta in bacheca.

Ad Olbia la festa per i mille fortunati e appassionati presenti – che si sono sobbarcati un viaggio anche di venti ore in traghetto – è già cominciata subito dopo il triplice fischio. Sui social impazzano i messaggi e anche i video dei calciatori sul pullman verso l’albergo.

Tra i più visti e commentati quello pubblicato su Instagram da Elvis Kabashi, uno dei simboli della promozione. Su quello stesso autobus sarà festa grande anche oggi. La città non vede l’ora. Un entusiasmo che guarda anche già al futuro. Proiettato verso le sfide nel calcio che conta nella prossima stagione. I possibili e probabili sentitissimi derby con Parma e Modena. Una Serie B dove si può sognare ancora più in grande. Verso quella Serie A che manca da oltre trent’anni...