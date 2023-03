Reggiana Boxe: incetta di vittorie Ben 17 su 21 incontri, brilla Bezzi

Più di 350 spettatori, circa 5mila visualizzazioni in diretta sui canali social, una trentina di match e una valanga di vittorie per la Reggiana Boxe Olmedo, che con questa tre giorni di Torneo Regionale Elite si conferma la società pugilistica italiana più strutturata. Nelle quattro sessioni che sono andate in scena da venerdì sera a domenica pomeriggio, si sono visti i migliori pugili della regione e un campione italiano in casacca bianca della nazionale, Giacomo Giannotti. Sotto lo sguardo del nume tutelare Gino Bondavalli, proiettato sul grande schermo dietro al ring, i reggiani hanno dominato con 21 match disputati, di cui un solo pareggio e tre sconfitte.

Sono stati i beniamini di casa Mouchine Sabri (57 kg), Enrico Bezzi (63,5 kg), Sergio Aliaj (71 kg), Arnaldo Marku (60 kg) e Giacomo Giannotti (63,5 kg) a conquistare il podio dei rispettivi gironi. Particolarmente intenso il percorso di Bezzi, che preferendo sempre la corta distanza all’allungo, mette in scena combattimenti corpo a corpo con una vera tempesta di colpi pesanti. Perfetta l’esecuzione sul ring di Giacomo Giannotti, che ha gestito con un elegante jab sinistro uno sfidante esperto e determinato: senza sprecare energie, il talento della Reggiana Boxe ha strappato il suo titolo. Un po’ sfortunata Vangjelia Skuka, il guanto rosa di casa Olmedo che ha conquistato la finale del torneo. A molti dei presenti è sembrato che sue fossero le prime due riprese, ma forse il calo nella terza ha influenzato il giudizio e l’ha privata dell’oro.