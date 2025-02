Reggiana poco incisiva nel derby: vince il Cesena 1-0

Reggio Emilia, 9 febbraio 2025 – Una Reggiana poco incisiva perde per 1-0 il derby col Cesena: decide tutto un tiro (Bardi spiazzato da una deviazione decisiva di Lucchesi) di Saric nel secondo tempo. Vero, i granata avevano tante assenze a causa di una pesante influenza che ha colpito diversi giocatori, ma si doveva fare molto di più.

Si tratta della seconda sconfitta di fila per i granata, ancora una volta senza segnare reti (2-0 a Bolzano col Sudtirol).

Buono l’inizio: nel primo tempo bell’azione sull’asse Girma-Gondo-Vergara, col destro al volo di Vergara parato da Klinsmann. Poi granata in calo, e bianconeri meglio nella ripresa col gol un po’ fortuito, e con due-tre occasioni dove Bardi ha fatto gli straordinari (soprattutto su un colpo di testa di Mangraviti).

Nel finale espulso mister Viali per le proteste dopo un rosso sventolato a Vergara, poi corretto (solo giallo) dopo revisione al Var (scivolata da dietro, ma senza tenere il piede alto).

Si torna in campo tra una settimana: domenica (16 febbraio) granata in scena alle ore 15 a Frosinone per un altro scontro salvezza. I playout sono solo un punto dietro.

Il tabellino

REGGIANA-CESENA 0-1

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi (35’st Cigarini), Sosa (29’st Urso); Ignacchiti, Kabashi (23’st Vido), Sersanti; Vergara, Girma (23’st Maggio); Gondo. A disp.: Esosa, Sposito, Fiamozzi, Nahounou. All.: Viali

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi (21’st Pieraccini), Prestia, Mangraviti; Adamo, Francesconi, Saric (37’st Russo), Bastoni (29’st Mendicino), Donnarumma; Antonucci (37’st Ceesay), Shpendi (21’st La Gumina). A disp.: Pisseri, Fontana, Ceesay, Celia, Berti, Tavsan, Piacentini, Manetti. All.: Mignani

Arbitro: Arena (Trinchieri e Trasciatti; IV ufficiale Gianquinto; Var Doveri, Avar Volpi)

Rete: Saric al 12’st.

Note: spettatori 10372, per un incasso lordo di 124.123,52 euro. Ammoniti: Ciofi, Adamo, Lucchesi, Donnarumma, Ignacchiti, Vergara. Angoli: 3-2. Recuperi: 2’e 5’.