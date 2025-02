Reggiana piega Cremona 78 a 51: alto livello e dominio a rimbalzo

Reggio Emilia, 1 febbraio 2025 – Bastano cinque minuti giocati a un livello quantomeno decoroso alla Unahotels per rispettare il pronostico e avere ragione di una Cremona oggettivamente più debole e, per di più, sorretta da buone percentuali solo nei primi 20’. Come previsto con Faye, Faried e Gombauld (di nuovo tra i 12 in campionato per il forfait di Winston) i reggiani dominano letteralmente sotto i tabelloni. Dove la Vanoli, già debole, fa i conti anche con la serata no di Owens. Sospinta dal trio di lunghi, con Faye debordante, la truppa di Priftis ha chiuso i conti della contesa in avvio di terzo quarto, dopo i primi due giocati con intensità rivedibile. Trascinata dalla grinta di Faye e dalla “verve” di Barford, Reggio ha iniziato la frazione con un perentorio 14-0 che ha tolto ogni velleità ai lombardi. Da quel momento i padroni di casa hanno solo dovuto gestire Il primo quarto vede le due squadre competere al contrario: all’insegna di chi gioca peggio permettendo agli avversari di esprimersi meglio. Una sorta di antibasket che produce tanti errori e un numero considerevole di palle perse. Nel marasma il punteggio resta in equilibrio, con Reggio a dominare le plance con Faye e Cremona a rispondere, come da pronostico, col tiro dalla lunga distanza. Alla prima sirena il tabellone recita un minimo vantaggio interno: 20-18.

Nel secondo quarto l’Unahotels ci mette quasi cinque minuti a segnare due punti (dalla lunetta peraltro) e oltre sei per infilare il primo paniere su azione (“gol” è proprio il caso di dirlo di Smith da 3), così la Vanoli, senza strafare, riesce a rimanere incollata ai biancorossi: 28-28 all’8’. Alla pausa di metà gara si perviene con l’Unahotels ancora a +2, e i suoi lunghi autori di 28 punti sui 32 totali della squadra, più il doppio dei rimbalzi. Anche perché, senza Winston e con Smith ancora lontano dalla forma migliore, da fuori la truppa di Priftis chiude i primi 20’ con 2/9 da 3 e 2/17 dal mid-range.

Al ritorno sul parquet un volitivo Faye, con grinta e sei punti consecutivi spinge i padroni di casa al primo abbrivio del match. Un forcing che porta Reggio al +9 e al time-out chiamato subitaneamente da Brotto per provare a contenere l’onda. Ma è qui che l’indubbio tasso tecnico biancorosso emerge. Specialmente perché Gombauld e compagni alzano anche l’intensità difensiva, producendo un break complessivo di 16-3, che li conduce al +15 e a prendersi in mano l’inerzia della contesa. Tanto è vero che il tecnico dei lombardi è costretto a chiedere un’altra pausa tecnica.

Da quel momento, a livello di competitività, non c’è più partita. L’Unahotels amministra con tranquillità, senza troppe sbavature, mantenendo margini sempre in doppia cifra. Quando, a 3’ dalla fine del’ultimo periodo gli emiliani toccano il +20 il match è in ghiaccio.

Il tabellino

UNAHOTELS: Barford 11, Gallo, Faye 20, Gombauld 7, Smith 12, Uglietti 4, Fainke, Vitali, Faried 12, Grant 5, Chillo 0, Cheatham 7. N.e.: Fainke All.: Priftis.

VANOLI: Willis 14, Jones 2, Davis 10, Zampini 2, Nikolic 8, Poser 2, Lacey 2, Dreznjak 3, Owens 8. N.e: De Martin Conti e Zani. All.: Brotto

Arbitri: Carmelo Paternicò, Martino Galasso, Matteo Lucotti

Parziali: 20-12, 12-12, 54-41

Note: tiri da 3: Unahotels 6/20, Vanoli 8/25; tiri liberi: Reggio Emilia 10/15, Cremona 5/13.