Reggiana, devi battere anche la statistica

di Francesco Pioppi

La favola che diventa realtà. Il locus amoenus dove tutti i buoni propositi del ‘Dio pallone’ vengono realizzati (ancora) secondo copione.

È il Cittadella del direttore Marchetti, primo avversario della Reggiana nel nuovo viaggio chiamato Serie B che inizierà domenica, alle 20,30, proprio in provincia di Padova.

Dopo i due inebrianti assaggi di calcio vero con le vittorie in Coppa Italia ai danni di Pescara e Monza, la squadra di Nesta si troverà al cospetto del ‘role model’ della cadetteria a cui, anche in passato, i vertici granata non hanno nascosto di voler prendere spunto.

Giocatori scovati attraverso uno scouting minuzioso, talenti rilanciati ai massimi livelli e intuizioni geniali che poi vengono monetizzate attraverso fior di plusvalenze.

È questo il ‘sistema Cittadella’, una macchina ormai perfettamente oliata, capace di autoalimentarsi con le idee e che si appresta ad affrontare l’ottavo campionato consecutivo di Serie B, sempre con uno dei budget più contenuti tra le 20 partecipanti.

Sulla panchina dei veneti c’è Edoardo Gorini, alla terza stagione da capo allenatore in una realtà che è come una seconda casa per lui, arrivato nel 2007 come difensore e dal 2013 nei panni di collaboratore tecnico che ha poi fatto la ‘scalata’.

Anche quest’anno la rosa è cambiata molto (sono arrivati Cassano, Pittarello, Angeli, Carissoni, Tessiore, Amatucci, Kornvig, Pandolfi, Sottini e Rizzo), ma le prime uscite sono state comunque incoraggianti visto che il ‘Citta’ è l’unica squadra di Serie B, assieme alla Reggiana, ad avere eliminato un avversario di Serie A ai trentaduesimi di Coppa Italia dopo aver superato l’Empoli.

Del nucleo storico i più rappresentativi sono Branca e Vita e toccherà soprattutto a loro due infondere la filosofia del club oltre a quella tattica, che anche nella stagione precedente ha visto i veneti effettuare 307 recuperi palla offensivi (entro massimo 40 metri dalla porta avversaria) meno solo del Genoa (316) al cospetto però di poche sequenze di passaggi: solo 112 composte da almeno 10 passaggi di fila nella scorsa regular season (solo il Perugia ne ha registrate di meno con 54).

Il modulo 4-3-1-2 sarà speculare a quello della Reggiana e i granata dovranno sovvertire una statistica quasi infallibile che sembra ‘condannarli’ in partenza: da quando è tornato in Serie B (annata 201617) il Cittadella ha vinto la gara di esordio stagionale in campionato sei volte su sette, fa eccezione solo una sconfitta interna per 0-3 contro lo Spezia nel 2019.

Tra le altre curiosità, nelle ultime cinque stagioni di Serie B, tra regular e post season, solo Massimo Coda (170) ha disputato più gare di Simone Branca tra i giocatori di movimento: 168, tutte con la maglia del Cittadella.

Luca Vido (ex Cittadella e oggi alla Reggiana) ha debuttato in Serie B nella stagione 201617: da allora, tra i giocatori che hanno segnato almeno 30 gol nella competizione, il neoacquisto della Reggiana è quello più giovane (32 reti in questo periodo per il classe ‘97).