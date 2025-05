Reggiana: si dividono le strade col direttore sportivo Marcello Pizzimenti

Reggi Emilia, 31 maggio 2025 – Ufficiale: Marcello Pizzimenti non sarà il direttore sportivo della Reggiana che affronterà il terzo campionato di Serie B consecutivo. Dopo le valutazioni con la società si è giunti a questo epilogo: il suo contratto, e quello dei collaboratori Francesco Panfili e Haris Louris, scadrà il 30 giugno e non sarà rinnovato.

"Il patron Romano Amadei, il presidente Carmelo Salerno, e i vice presidenti Giuseppe Fico e Vittorio Cattani esprimono a Pizzimenti e al suo staff riconoscenza per l'impegno dimostrato e per l'obiettivo raggiunto della salvezza. A loro gli auguri di tutto il mondo granata per le prossime sfide professionali che li attendono", si legge nel comunicato ufficiale del club granata.

Pizzimenti nella stagione appena conclusa ha vissuto la sua prima avventura da direttore sportivo protagonista, dopo tanti anni da braccio destro di Roberto Goretti: l'obiettivo della salvezza è stato raggiunto in una stagione vissuta tra alti e bassi, con gli errori non sono mancati. Sue le scelte dei mister, prima di William Viali e poi di Davide Dionigi.

La prima grande novità in ottica stagione 2025-2026, quindi, è questa: Pizzimenti saluta, e ora si attende il sostituto.