Reggiana, due buoni motivi per sorridere

di Francesco Pioppi

Nonostante i rimpianti per l’occasione infranta sui guantoni di Siano - il portiere del Pontedera trasformatosi nell’uomo ragno - il tracollo dell’Entella col Cesena restituisce un sorriso alla Reggiana che è così salita a +4 sui liguri, mantenendo i romagnoli a debita distanza (+6). Al traguardo mancano ancora sei giornate, ma è impossibile ignorare che quattro di queste si giocheranno di fronte al pubblico amico del ‘Città del Tricolore’ e contro collettivi che – pur se motivati dai rispettivi obbiettivi – non hanno certamente la caratura della compagine di mister Diana.

Parliamo della Torres (si gioca sabato alle 14,30), della Recanatese (sabato 1 aprile alle 17,30), della Fermana (giovedì 6 alle 20,30) e dell’Imolese (domenica 23 aprile alle 14,30). In mezzo anche due trasferte non semplicissime (a Rimini sabato 25 marzo) e a Olbia (sabato 15 aprile alle 17,30), ma diciamo la verità: ad inizio stagione avremmo tutti messo la firma per ritrovarci in questa situazione a poco più di un mese dalla fine. E così adesso servono nervi saldi, lucidità (quella mancata a Pontedera…) e niente isterismi, né da parte della piazza né da parte della squadra che è ancora pienamente padrona del proprio destino.

"Siamo ovviamente rammaricati, perché la partita col Pontedera è stata preparata nel migliore dei modi e il rigore conquistato dopo 17 secondi ne è la testimonianza, ma nello spogliatoio c’è comunque grande ottimismo – ha spiegato Luciani –; se ci accorgessimo di qualche mela marcia che porta negatività sarebbe immediatamente cacciata fuori, ma non è così. Io sono convinto che nella vita devi andarti a prendere quello che vuoi, quello che ti meriti e dipende ancora tutto da noi".

Un discorso da saggio del gruppo, non il primo fatto dal ‘soldatino’ Luciani, che trova sempre le parole giuste per tenere la barra dritta. Questo campionato è una maratona: sbagliava di grosso chi pensava che fosse finito dopo il blitz a Cesena così come chi pensava che fosse tutto rovinato dopo la sconfitta con l’Entella.

Stare in vetta è difficile, ma anche inseguire logora parecchio. Tant’è che Zamparo e compagni hanno pagato a caro prezzo lo sforzo fatto 72 ore prima per superare una Reggiana in superiorità numerica per quasi un’ora.

È l’effetto domino di un campionato che non ha ancora trovato un padrone definitivo, ma che vede i granata meritatamente in testa. Serve equilibrio da parte di tutti: questa squadra ha macinato vittorie anche quando mancavano ‘titolarissimi’ come Cigarini (rientrato il 10 dicembre) o Montalto (fuori tre mesi), ha riscritto il record di vittorie consecutive in trasferta, trasformato ‘scommesse’ come Pellegrini e Guiebre in certezze e la lista potrebbe continuare. Una parte del popolo granata tende a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto e se da una parte può essere comprensibile viste le tante batoste prese, dall’altra è assolutamente controproducente. Crea tensioni inutili a una squadra che non ha bisogno di essere ‘spronata’, ma sostenuta nel momento del bisogno.