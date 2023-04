Reggiana, è tutto perfetto: a Olbia è l’apoteosi

OLBIA

1

REGGIANA

2

OLBIA (3-4-3) Van der Want; Brignani, Emerson (dal 40’ s.t.Gabrieli) , Bellodi; Arboleda (dal 41’ s.t. Corti), Zanchetta (dal 9’ s.t. La Rosa), Dessena, Sperotto (dal s.t. 26’ Fabbri); Biancu, Nanni, Ragatzu. A disp.: Sposito, Incerti, Occhioni, Babbi, Panvini, Sueva. All.: Occhiuzzi.

REGGIANA (3-5-2) Venturi; Laezza, Rozzio, Cauz; Guglielmotti, Muroni (dal 13’ s.t. Vallocchia), Rossi, Nardi (dal 40’ s.t. Cigarini), Guiebre; Lanini (dal 13’ s.t. Varela Djamanca), Pellegrini (dal 34’ s.t. Montalto). A disp.: Voltolini, Hristov, Rosafio, Fiamozzi, Luciani, Sciaudone, Cremonesi, Capone. All.: Diana.

Arbitro: Di Marco di Ciampino (Lazzaroni-Ravera). IV uomo: Scarpa.

Reti: Cauz al 2’ p.t, Ragatzu al 37’ p.t., Guiebre al 42’ p.t.

Note: ammoniti Muroni, Occhiuzzi, Diana, Brignani. Espulso: Goretti per proteste al 35’ p.t. Angoli 3-4. Rec 3’+ 4’.

di Francesco Pioppi

I vincenti sono semplicemente dei sognatori che non si sono mai arresi. E alla fine esultano il doppio, perché sanno bene quanti ostacoli hanno incontrato sul proprio cammino.

Signore e signori la Reggiana è in Serie B. È tutto vero e con il massimo rispetto per la ‘promozione lockdown’ del 22 luglio 2020, questa ha tutto un altro sapore. Perché il calcio è della gente e adesso - in piena libertà - può esserlo davvero.

Senza vincoli, senza restrizioni, dopo un biennio infernale in cui chi vuole bene a questi colori ha ingoiato prima una retrocessione e poi un secondo posto allucinante. La Sardegna ha restituito (quasi) tutto con gli interessi, basti pensare che il gol vittoria qui ad Olbia lo ha segnato Guiebre che è di proprietà del Modena, mentre a Chiavari è successo ‘l’impossibile’ con Merkaj che ha fallito un rigore fondamentale. Proprio come potevano esserli quelli di Montalto a Pontedera e di Rosafio a Rimini. Quando si dice il ‘karma’.

La partita si era messa subito sui binari giusti, appena due minuti dal fischio d’inizio e sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Rossi ecco spuntare Cauz che giustiziava Van Der Want da pochi passi. Quando però c’è di mezzo la Reggiana è impossibile stare tranquilli e così – dopo un salvataggio di Rozzio sulla riga (minuto 28) – Ragatzu questa volta riesce a pareggiare i conti con una punizione magistrale. Per fortuna la sofferenza dura appena cinque minuti. Quelli che servono alla squadra di Diana per ricompattarsi e reagire, con Guiebre che insacca di destro (piede ‘debole’) arrivando a rimorchio su una palla di Laezza e prolungata di tacco da Pellegrini. Il secondo tempo invece sfila via a ritmi molti più bassi e con un occhio (e mezzo) verso la Liguria. Al gol del pari della Recanatese ci si guardava quasi increduli e invece, dopo Tiritiello della Lucchese – implacabile nello ‘scontro diretto’ su Zamparo - ecco un altro difensore centrale che diventa eroe, questa volta addirittura segnando: Vona. Come succede sempre in questi casi, i minuti finali sono interminabili, figuriamoci se contemporaneamente bisogna seguire due partite. Alla fine però la gioia ha ripagato ampiamente tutto e tutti, compresi i 700 cuori granata che non hanno smesso di cantare un secondo. Hanno vinto anche loro che non si sono mai arresi e hanno cantato anche per chi non c’è più. Dall’anno prossimo, si gioca di sabato.