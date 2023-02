Reggiana, esordio col botto: stroncata Verona

REGGIANA NUOTO

16

BENTEGODI VERONA

8

REGGIANA VERNA: Bazzani, Magnani L., Ricca, Magnani C., Lepore, Croci, Curti, Merli, Bussei, Borsari, Roldan, Algeri, Sirianni. All. Franceschetti.

BENTEGODI VERONA: Centurino, Fasoli, Zumerle, Zollo, Alì, Benassuti, Fantoni E., Biondani, Turri, Fantoni A., Cametti, Morselli. All. Alì.

Reti: Magnani L. (3), Algeri (3), Curti (2), Merli, Ricca, Magnani C., Lepore, Croci, Bussei, Borsari, Roldan (RN); Zollo (3), Benassuti (3), Zumerle, Alì (BV).

Note: parziali 3-1, 7-3, 3-1, 3-3.

Buona la prima per la Reggiana (3) nel turno d’esordio di Serie C. La formazione granata inaugura il nuovo corso con Franceschetti in panchina superando in maniera netta un avversario ostico come il Bentegodi Verona (0): in via Melato i padroni di casa partono bene e passano a condurre 2-0 con reti di Algeri e Merli, ma la reazione degli ospiti tiene il punteggio in bilico fino a metà del secondo parziale quando, sul 4-3, Reggio piazza un break di 6-1 che chiude di fatto i conti, regalando una ripresa in totale controllo. "Un esordio senza dubbio positivo, di quelli dove tutto va per il verso giusto. Anche dopo il 10-4 di metà gara non abbiamo rallentato, mandando a segno tutti i giocatori di movimento" spiega a fine gara un soddisfatto Filippo Franceschetti. Sabato prossimo, nuovamente nella vasca di casa, derby emiliano con Formigine, travolta al debutto dalla corazzata Mestrina col punteggio di 23-11.

Foto: Luca Saverio Magnani (Reggiana Nuoto), autore di un tris all’esordio