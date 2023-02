Reggiana, fai poker

Quarta vittoria consecutiva nel mirino per la Reggiana Nuoto (9), in vasca alle 18 in via Melato nella sfida di Serie C con Trento (1). Archiviato il blitz esterno contro la Coopernuoto, che l’ha mantenuta al vertice a punteggio pieno in compagnia di Mestrina e Parma, la formazione guidata da Filippo Franceschetti vuole sfruttare il calendario per mantenersi al vertice e proseguire nel proprio percorso di crescita, eliminando alcuni passaggi a vuoto arrivati nelle scorse gare: gli ospiti, che hanno l’attacco meno prolifico del torneo con 15 reti all’attivo, sono reduci dal 14-4 subito a Parma e non sembrano avere le carte in regola per fare risultato, ma occorrerà non sbagliare l’approccio. Nelle altre sfide della quarta giornata ci sono Mantova (0)-Coopernuoto (3), Parma 1964 (9)-Bentegodi Verona (6), Mestrina (9)-2001 Padova (1) e RN Verona (3)-Ondablu Formigine (3).