Reggiana, il nuovo anno parte con il tesoretto

Quattro punti di vantaggio sul Gubbio, cinque sul Cesena e sette su Virtus Entella e Pontedera dopo 20 giornate di campionato sulle 38 totali. È questo il ‘tesoretto’ che si porterà in dote la Reggiana nel 2023 che è ormai alle porte. Un buonissimo punto di partenza per poi andare ad ‘aggredire’ le 18 partite rimaste in cui, ovviamente, sarà vietato distrarsi. A dare fiducia a capitan Rozzio e compagni ci sono però alcuni dati che non possono essere ignorati. Oltre alla miglior difesa del girone B (appena 11 reti incassate), la Reggiana sta infatti viaggiando a una media punti che - al di là dell’attuale primato - nel 90% dei casi ha sempre garantito la promozione nella categoria superiore.

Parliamo dei 2,15 punti di media a gara che il collettivo di Diana sta riuscendo a tenere, con una proiezione finale che - se confermata - porterebbe la Reggiana a chiudere tra gli 81 e gli 82 punti: una quota che siamo assolutamente convinti che quest’anno garantirebbe la Serie B.

Facciamo allora una rapida carrellata su tutte quelle che saranno le prossime tappe della maratona per la gloria. Si riparte l’8 gennaio, in casa alle 17,30, contro il Siena. Si prosegue poi il 15 con la trasferta contro il Montevarchi (fischio d’inizio alle 14,30) e il 22, questa volta invece al ‘Città del Tricolore’, contro l’Alessandria. Gennaio si concluderà poi con due sfide nel giro di pochi giorni: il 28 alle 17,30 in trasferta contro il San Donato Tavarnelle e il 31, in casa, contro il Fiorenzuola (inizio alle 21). Inutile sottolineare che dopo l’umiliazione subita all’andata (5 a 0 senza appello) arriverà l’occasione per rifarsi davanti ai supporters reggiani.

Febbraio si aprirà con la ‘gita’ ad Ancona (sabato 4 alle 17,30) e poi proseguirà lunedì 13, con il big match interno con il Gubbio, gara trasmessa anche da Rai Sport. Il lunedì successivo, altro super match: questa volta ci sarà il derby a Cesena (sempre alle 20,30 con diretta Rai Sport) e poi il mese si concluderà con la gara interna con la Carrarese (il 26 alle 14,30).

Marzo sarà invece ‘inaugurato’ da Vis Pesaro-Reggiana (domenica 5 alle 14,30), poi Reggiana-Entella (sabato 11 alle 17,30), Pontedera-Reggiana (martedì 14 alle 21), Reggiana-Torres (lunedì 20 alle 20,30, diretta Rai), Rimini-Reggiana domenica 26 marzo, Reggiana-Recanatese domenica 2 aprile, Reggiana-Fermana sabato 8 aprile, Olbia-Reggiana il 16 aprile e poi l’ultima di campionato: Reggiana-Imolese il 23 aprile. Come notate, non abbiamo specificato gli orari delle ultime partite perché non sono ancora stati fissati.

Francesco Pioppi