Reggiana in campo con Vallocchia Lanini di poco favorito su Varela

Decollo previsto alle 13,30 da Linate, poi la squadra atterrerà a Olbia poco prima delle 15. Alle 17,30 tutti in campo per l’allenamento di ‘rifinitura’. È il programma della Reggiana che oggi volerà in Sardegna dove domani, alle 17,30, scenderà in campo per una partita che può già valere la promozione diretta in Serie B. Perché questo accada non basterà portare a casa i tre punti, ma bisognerà sperare che l’Entella – impegnata con la Recanatese al comunale di Chiavari- non faccia bottino pieno. In quel caso Rozzio e compagni si ritroverebbero a + 4 a una sola giornata dalla fine e potrebbero festeggiare. Tutti discorsi da scrivere più che mai sulla sabbia di alcune delle più belle spiagge del mondo (visto l’itinerario…), ma è ovvio che anche ‘solo’ la vittoria (senza frenate delle rivali) spingerebbe la Reggiana a un millimetro dal traguardo visto che mancherebbe l’ultima in casa con l’Imolese.

Meglio comunque non andare troppo in là con il pensiero che deve essere assolutamente orientato tutto verso l’Olbia. A livello di formazione non ci aspettiamo colpi di scena. Il modulo sarà il collaudato 3-5-2 con Vallocchia che dovrebbe rilevare lo squalificato Kabashi in mezzo al campo, facendo coppia con Rossi e Nardi. Gli unici dubbi riguardano la difesa - con Laezza e Cauz a contendersi una maglia - e poi l’attacco, con Lanini leggermente favorito su Varela.

A partita in corso ci sarà però bisogno di tutti e chi non partirà dall’inizio avrà la possibilità di dare il proprio contributo in una partita ‘storica’ per i colori granata. All’Olbia manca un punto per la matematica salvezza, ma potrebbe anche farne a meno se la Vis Pesaro non dovesse vincere a Cesena. Insomma, giusta la prudenza, ma Ragatzu e compagni sono virtualmente ‘salvi’.

Arbitra Di Marco di Ciampino che in questa stagione ha diretto Siena-Reggiana (1 a 0 per i toscani, espulso Montalto) e Reggiana-Gubbio (3 a 1). Attenzione ai cartellini gialli, perché sono sei i calciatori in diffida: Rozzio, Cauz, Luciani, Sciaudone, Pellegrini e Rosafio. Bisogna evitare che le ammonizioni si concentrino tutte nel reparto difensivo.

Francesco Pioppi